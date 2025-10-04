본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"

최영찬기자

입력2025.10.04 18:52

수정2025.10.04 18:56

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"
AD
원본보기 아이콘

[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정 [세계는Z금] 잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

짭짤한 연휴 알바 총출동…'집청소·펫시터 해주실 분' 손 들어요

BTS 진 콘서트 소식 알려지자 벌어진 일…숙박비 20배 올랐다

"아직 밥 남았어요" 백반집서 4시간째 노트북 작업…사장 '울분' 터진 사연

베트남은 폭행, 中은 사기…한국 관광객 피해 많은 나라는?

'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

"조사 믿을 수 없다" 제주항공 참사 유가족에…김윤덕 "조사 중단 검토"

새로운 이슈 보기