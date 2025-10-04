[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"
최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…1... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"
2025년 10월 04일(토)
[속보] '석방' 이진숙 "이재명 검·경이 채운 수갑, 사법부가 풀어줘"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
결혼 전 동거하던 30대 남녀에 무슨 일이… 흉기 피습, 추락 모두 사망
체중 22㎏, 손톱 엉망에 이는 다 썩어…"오직 생과일만 먹는다" 20대 결국 사망
잠들기 전 '나 지금 얼마있지?' 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정 [세계는Z금]
[속보] 대통령실 "李대통령 부부 출연 '냉장고를 부탁해' 방영 연기 요청"
대통령실 "'냉장고를 부탁해' 녹화는 28일 오후, 방영 연기 요청"…추모 기간 고려
짭짤한 연휴 알바 총출동…'집청소·펫시터 해주실 분' 손 들어요
BTS 진 콘서트 소식 알려지자 벌어진 일…숙박비 20배 올랐다
"아직 밥 남았어요" 백반집서 4시간째 노트북 작업…사장 '울분' 터진 사연
베트남은 폭행, 中은 사기…한국 관광객 피해 많은 나라는?
'인종차별' 로제는 '센터'였다…마돈나, 당시 현장 사진 공개
대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도