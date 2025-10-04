본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[포토]민주당 광주시당 "즐거운 추석명절 보내세요"

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.04 12:20

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토]민주당 광주시당 "즐거운 추석명절 보내세요"
AD
원본보기 아이콘

민주당 광주시당 양부남 위원장을 비롯해 민주당 광주시당 소속 선출직 공직자·지방의원 및 당원 관계자 40여명은 4일 오전 광주송정역에서 추석 명절맞이 귀성객 환영 인사를 했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]"크고 화려한 카페, 애들과 가봤더니 5만원 기본"…업주는 운영하다 물려주면 '남는 장사' [단독]"크고 화려한 카페, 애들과 가봤더니 5만원 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

잠들기 전 은행 잔고 확인…10명 중 7명은 밤새 돈 걱정

'퍼프 대디' 콤스의 몰락…성매매 혐의 징역형

"펫시터 구합니다" "집청소 해주실 분"…추석 연휴 '이색 알바' 눈길

'편하다 좋아할 때, 집 구석에서 당신을 몰래 엿본다'…해킹 없이 로봇청소기 사용하려면

"의도 없었다" 로제 사진 뺀 유명 패션지, 결국 사과

대형 베이커리 카페 10년 새 5배 급증…절세 수단 활용도

"당황말고 119 연락해야"…한가위 주의해야 할 우리 아이 응급질환

새로운 이슈 보기