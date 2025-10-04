민주당 광주시당 양부남 위원장을 비롯해 민주당 광주시당 소속 선출직 공직자·지방의원 및 당원 관계자 40여명은 4일 오전 광주송정역에서 추석 명절맞이 귀성객 환영 인사를 했다.
[포토]민주당 광주시당 "즐거운 추석명절 보내세요"
2025년 10월 04일(토)
