추석 연휴에도 ‘진학 상담’ 24시간 열린다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.04 11:55

광주시교육청, 온라인 ‘꿈트리’ 운영

수능을 한 달여 앞둔 추석 연휴에도 광주시교육청이 24시간 진학 상담체계를 가동한다. 온라인 플랫폼 '빛고을 진학 꿈트리'를 중심으로 수험생과 학부모의 입시 고민을 지원한다.

광주시교육청.

광주시교육청.

시교육청은 학생 맞춤형 진로교육을 위해 ▲온라인 상담 ▲수시 집중상담(7~8월) ▲정시 집중상담(12월) ▲토요 대입상담 ▲자치구 연계 상담 ▲사회적배려대상 아동양육시설 방문 상담을 운영하고 있다.


또 전국 최초로 '1고교 1대입전문디렉터'를 양성해 학교 안에서 진학 상담을 받을 수 있도록 했다. 학교별 디렉터들이 권역별로 협력해 '학교로 찾아가는 진학 컨설팅'도 진행한다.

지난 2017년부터는 온라인 상담 플랫폼 '빛고을 진학 꿈트리'를 운영 중이다. 주말과 야간에도 실시간으로 상담할 수 있다. 교과 학습법, 입시설명회, 면접자료 등 정보도 제공한다. 상세 답변이 필요하면 또 다른 상담교사가 추가 댓글로 보완한다.


꿈트리를 통한 상담 건수는 2017년 1,243건에서 지난해 3,856건으로 늘었다. 올해도 9월까지 3,393건이 이뤄졌다. 교육청은 상담교사를 15명에서 40명으로 확대하고 설명회와 연수를 통해 역량 강화를 꾀하고 있다. 추석 연휴에도 상담체계를 유지할 계획이다.


고3 학부모 A씨는 "'꿈트리'에서는 언제 어디서나 상담할 수 있어 편리했다. 궁금한 내용을 자세히 설명해주고, 진로 설계까지 도움을 받았다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

