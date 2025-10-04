본문 바로가기
50대 하청노동자 추락사…현대차 "필요한 조치에 최선"(종합)

손선희기자

입력2025.10.04 10:58

현대자동차 전주공장에서 50대 노동자가 추락해 숨졌다. 경찰은 사고 경위를 조사 중이다.


전북 완주군 봉동읍 현대차 전주공장. 연합뉴스

전북 완주군 봉동읍 현대차 전주공장. 연합뉴스

4일 전북경찰청에 따르면 전날 오후 9시28분께 전북 완주군 봉동읍 현대차 전주공장 도장공장에서 철거작업을 하던 재하청업체 소속 A(54)씨가 7ｍ 아래로 떨어졌다. A씨는 출동한 119구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

경찰은 A씨가 바닥 개구부를 밟다가 사고가 난 것으로 보고 있다.


경찰과 고용노동부는 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다.


관련해 현대차는 "불의의 사고가 발생해 매우 안타깝게 생각한다"며 "유명을 달리하신 고인의 명복을 빌며, 유가족에 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 이어 "이번 사고 원인 조사에 성실히 임하고, 필요한 조치에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
