HDC현대산업개발, 추석 맞이 협력사 대금 1878억 조기 지급

종합 지원 프로그램으로 협력사 신뢰 다져

HDC현대산업개발은 추석 명절을 맞아 총 558개 협력사에 대금 1878억 원을 조기 지급한다고 2일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 추석 명절을 맞아 총 558개 협력사를 대상으로 협력사 대금 1878억 원을 조기 지급한다. 사진은 2025 베스트파트너스데이(Best Partners Day) 행사에서 정경구 HDC현대산업개발 대표이사(왼쪽)가 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 지원은 명절 성수기 협력사들의 자금 운용 부담을 덜고, 상생 협력 기반을 한층 강화하기 위한 조치다. 설 명절 대비 지급액과 지원 대상 모두 대폭 확대하고, 대금을 조기 지급해 협력사에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

HDC현대산업개발은 체계적인 협력사 지원 프로그램을 운영하고 있다. 무이자 대여금 지원, 선급금 지원, 800억 원 규모의 상생펀드 조성 등의 금융지원과 협력사 경영 컨설팅, 온라인 교육 지원 등 다양한 비금융 지원 프로그램도 함께 제공하고 있다. 종합적 상생 프로그램은 협력사와의 신뢰를 공고히 하는 밑바탕이 되고 있다.

HDC현대산업개발은 추석을 앞두고 강릉, 파주, 천안, 서울, 광주 등에서 지역사회 사랑 나눔 릴레이 봉사활동도 전개했다.

HDC현대산업개발 관계자는 "이번 지원으로 협력사가 자금 운용 부담이 줄어 임직원들이 더욱 넉넉하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 협력사와 함께 상생하는 든든한 동반자로서 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





