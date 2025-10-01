본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, 추석 공원묘원 생화 무료나눔 행사

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.01 16:58

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 양산시는 지난 설 명절에 이어 올 추석 명절에도 친환경 추모 문화 확산을 위해 공원묘원 내 조화 사용을 줄이고 생화 사용을 장려하기 위해 오는 5일과 6일 양일간 생화 무료 나눔 행사를 진행할 예정이다.

생화 무료 나눔 행사를 진행하는 양산시.

생화 무료 나눔 행사를 진행하는 양산시.

AD
원본보기 아이콘

플라스틱 조화는 장기간 방치되면 풍화돼 미세플라스틱이 생성되고 대기와 토양을 오염시킬 뿐 아니라 쓰레기 발생량도 늘어나 환경에 해를 끼치며 2020년 기준 경남도 내 공원묘지에서 약 177t의 플라스틱 조화가 발생했다.


생화 무료 나눔 행사의 생화는 경남도와 공원묘원 조화 사용 근절 협약을 체결한 한국화훼자조금협의회에서 제공하고 양산시와 석계공원묘원이 함께 5일, 6일 양일간 오전 9시부터 생화 소진 시까지 석계공원묘원에서 성묘객들을 대상으로 이틀 동안 생화 총 1400다발을 무료로 나눠 줄 계획이며 시 홈페이지, SNS, 전광판 등 다양한 매체를 통해 홍보 활동할 예정이다.

또 양산시는 추석 성묘철을 맞아 공원묘원 인근 화원에서 생화를 판매할 때 불필요한 일회용 포장재 사용을 자제하도록 안내하고, 이를 위해 9월 26일부터 10월 2일까지 관련 화원에 공문을 발송하고 직접 방문해 협조를 요청한다.


이번 조치는 시민들이 성묘 시 생화를 사용할 때 포장재를 최소화하도록 유도하고, 친환경 추모 문화 정착을 도모하기 위해 추진된 것이다.


양산시 관계자는 "조화 대신 생화를 활용하는 것은 단순히 성묘 문화를 바꾸는 것이 아니라, 깨끗한 환경을 지키기 위한 작은 실천이자 중요한 선택"이라며 "특히 생화 사용 시에도 불필요한 일회용 포장재를 줄여서 친환경 추모 문화 확산에 함께 해 주시길 바란다. 앞으로도 양산시는 시민들과 함께 쾌적한 생활환경 조성을 위해 다양한 노력을 이어가겠다"고 전했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기