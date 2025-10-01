[포토] 천원 백반식당 방문한 김민석 국무총리

김민석 국무총리가 1일 충북 청주에서 공사현장 근로자 등에게 아침밥을 천원에 제공하는 식당을 찾아 천원백반을 이용하고 있다. (총리실 제공) 2025.10.1







