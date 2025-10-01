본문 바로가기
포항 영일만항 이용 물동량 인센티브 7억 9700만원 지원… 항만 활성화 총력

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.01 13:18

상반기 물동량 실적 따라 이용장려금·항로연장지원금 등 인센티브 지급

글로벌 선사 유치·신규 항로 개설… 물류 경쟁력↑·컨테이너부두 활성화

포항시는 1일 열린 '2025년 제2차 포항 영일만항 경쟁력강화사업 심의위원회'에서 선사·화주·국제물류주선업자 등 52개 업체에 총 7억 9700만원을 지원하기로 의결했다.


이날 '상반기 영일만항 이용 실적에 따른 인센티브 지원안' 의결에 따라 ▲화주 46개 업체에 이용장려금 3억 9800만원 ▲선사 2개 업체에 항로연장지원금 3억 3600만원 ▲국제물류주선업자 4개 업체에 볼륨인센티브 6300만원 등 총 52개 업체에 7억 9700만원이 지원된다.

영일만항 이용을 독려하고 항만 활성화를 뒷받침하기 위한 조치로 영일만항 인센티브는 이용 실적에 따라 차등 지원되며, 신청은 상반기 실적은 7월 31일까지, 하반기 실적은 다음 해 1월 31일까지 가능하다.


포항시는 최근 글로벌 경기 불확실성, 미국 철강 관세 부과, 물류 시장 침체 등 복합적인 위기를 맞아 영일만항 이용 확대를 위한 대응책을 마련해 왔다.


손정호 해양수산국장은 "지역 주력산업의 위기를 극복하고 지역 주요 화주 기업들의 영일만항 이용 확대를 위해 글로벌 선사 유치와 신규 항로 개설 등 영일만항 컨테이너 부두 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.

포항 영일만항.

포항 영일만항.

영남취재본부 김철우 기자
