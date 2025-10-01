롯데건설, 경남 산청·합천 아동센터서 '러브하우스' 봉사활동

롯데건설이 지난달 30일 세이브더칠드런과 함께 경남 산청군과 합천군 일대 아동복지시설에서 '꿈과 희망의 러브하우스' 96호, 97호 봉사활동과 현판식을 진행했다고 1일 밝혔다.

'러브하우스'는 2012년 시작된 롯데건설 대표 사회공헌 활동이다. 건설업 특성을 살려 주거·복지·교육 시설을 개선해왔다. 이번 활동은 지난 여름 기록적 집중호우로 침수 피해를 본 두 지역 아동센터를 복구하는 데 초점을 맞췄다.

윤수준 롯데건설 영남지사장(오른쪽 첫 번째)과 노성훈 세이브더칠드런 남부지역본부장(왼쪽 첫 번째)이 '꿈과 희망의 러브하우스' 97호 현판을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

롯데건설 임직원들은 합천꿈꾸는지역아동센터에서 노후 책상과 책장을 교체하고 산청 참포도지역아동센터에서는 외벽 도색 작업을 진행했다.

앞서 롯데건설은 합천군 센터에 온열 패널과 도배지 교체, 화장실·신발장 수리, 오·폐수 처리 등을 지원했으며 산청군 센터에는 난방 시설과 장판 설치, 싱크대 교체를 완료했다. 아이들에게는 롯데웰푸드 과자 선물 세트도 전달했다.

롯데건설 관계자는 "건설업 특성을 살려 수해로 피해를 본 지역의 아이들이 조속하게 안전하고 쾌적한 환경에서 공부하고 보살핌을 받을 수 있도록 이번 '꿈과 희망의 러브하우스' 봉사활동을 진행하게 됐다"며 "앞으로도 여러 방면에서 사회공헌 활동을 이어나갈 예정"이라고 말했다.

한편 롯데건설은 최근 광주 서구 에덴지역아동센터에서도 외부 창호 교체 등 개보수를 지원하며 '러브하우스' 95호 활동을 마쳤다.





