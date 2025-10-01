BS그룹 재무총괄 신임 사장에 강순배 전 KB국민銀 부행장

강순배 BS그룹 재무총괄 사장. BS그룹 AD 원본보기 아이콘

BS그룹이 강순배 전 KB국민은행 부행장을 그룹 재무총괄 신임 사장으로 영입했다고 1일 밝혔다.

강 신임 사장은 국민대 경영학과를 졸업한 뒤 아주대에서 경영학 석사 학위를 받았다. KB국민은행에서 화정역종합금융센터 센터장, 중앙지역영업그룹 대표를 거쳐 2023년부터 CIB영업그룹 대표와 부행장을 역임했다.

강 사장은 30여년간 투자은행(IB) 업무를 총괄하며 대규모 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF), 기업금융, 투자 관련 업무를 이끌어온 금융 전문가다. 업계에서는 그가 쌓아온 PF 노하우와 폭넓은 네트워크를 높이 평가한다.

BS그룹은 이번 인사를 통해 그룹의 재무 안정성을 강화하고 미래 성장 동력 확보에 속도를 낸다는 계획이다. 전남 해남에서 추진 중인 5.4GW 규모 태양광 기반 '솔라시도 에너지 미래도시'와 묘도 LNG 허브 터미널, 여수 에코 에너지 허브 등 대형 에너지 프로젝트를 안정적으로 추진하는 데 강 사장 경험이 큰 힘이 될 것으로 기대하고 있다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



