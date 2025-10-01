기후예측·분석 전문성 높인다… 아시아·태평양경제협력체 기후센터, 태평양 도서국 기후위기 대응 역량 강화

2025년도 태평양 도서국 젊은 과학자 지원 사업 성료

아시아·태평양경제협력체 기후센터(원장직무대행 김형진, APCC)는 지난 9월 3일부터 9월 30일까지 4개 태평양 도서국 기상청의 기후예측 실무 직원 4명의 교육과 실습 기회를 '2025년도 태평양 도서국 젊은 과학자 지원 사업'으로 실시했다.

2025년도 태평양 도서국 젊은 과학자 지원사업 참가 4개 태평양 도서국은 쿡 제도, 마셜제도 공화국, 투발루, 니우에 등이다.

태평양 도서국 교육생 4명과 APCC 사업 참여 연구진. APCC 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 유엔환경계획(UNEP)이 제안해 APCC가 참여하고 있는 '태평양 5개 도서국가 기후정보·지식 서비스 강화 사업'의 일환으로 열렸다.

이 사업은 녹색기후기금(GCF)이 지원하며 태평양 5개 도서국가는 팔라우, 쿡 제도, 니우에, 마셜제도 공화국, 투발루이다.

유엔환경계획(UNEP)이란 지구 환경 문제를 다루기 위해 국제연합(UN)이 산하에 창설한 환경 문제 전담 국제기구이며, 녹색기후기금(GCF)는 국제연합(UN)산하기구로 선진국이 개발도상국의 온실가스 감축과 기후변화 대응을 지원하기 위해 만든 기후변화 특화기금, 사무국은 인천시에 위치한다.

APCC의 젊은 과학자 지원사업은 단기적인 기술교육에서 탈피해 자체적인 기후연구·예측 역량이 부족한 태평양 도서국 내 기후 분야 젊은 과학자 또는 기상청의 실무 인력들이 선진 기후예측 기술과 기후자료 분석 등에 관한 훈련을 장기적으로 받을 수 있도록 한 사업이다.

특히 올해 사업은 2023년과 2024년의 젊은 과학자 지원 사업에 참여했던 태평양 도서국의 기후 전문 인력을 대상으로 한 심화 과정으로 진행해 역량향상을 집중적으로 도모했다.

주제는 '태평양지역의 기후현황 분석을 위한 기후통계의 이해·분석'으로 태평양 도서국의 이상기후 대응과 기후예측 서비스 제공에 필요한 기후자료 분석과 처리 역량을 강화하는 데 초점이 맞춰졌다.

APCC 김형진 원장직무대행은 "젊은 과학자 대상 지원 사업을 통해 APCC는 태평양 도서국의 기후분야 인력이 기후예측·분석 전문성을 높일 수 있도록 돕고 있다"라며 "앞으로도 각국이 이상기후에 효과적으로 대응하고 지속 가능한 미래를 준비할 수 있도록 지역 맞춤형 기후정보 생산과 활용 역량을 강화하는 데 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>