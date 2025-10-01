美무역대표 "55% 對中관세, 좋은 현상유지 상태"…인하 부인

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 현재 약 55% 수준인 미국의 대중국 관세에 대해 "좋은 '현상 유지' 상태"라고 평가했다.

30일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 그리어 대표는 이날 뉴욕 이코노믹 클럽 연설에서 중국에 부과한 고율 관세에 대해 이같이 말했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "당신이 (도널드 트럼프) 대통령에게 중국과의 딜이 있는지에 대해 묻는다면 대통령은 아마 '55% 관세를 부과했고, 그게 우리의 딜'이라고 답할 것"이라며 "따라서 이는 좋은 현상 유지 상태"라고 말했다.

그리어 대표가 말한 대중국 55% 관세는 트럼프 2기 행정부가 출범(1월 20일)하기 전부터 미국이 중국에 부과해온 20여% 관세를 합산한 수치로 보인다.

그리어 대표는 중국과의 무역 관계를 보다 균형 있게 만들기 위해 정기적인 협의를 지속하고 싶다고 말했다. 미국 농산물이나 중국 소비재 같은 품목에서 무역을 확대할 수 있는 여지를 찾자는 의미다. 그는 "중국과 더 자유롭고 투명한 방식으로 무역할 수 있는 위치에 서고 싶다"고 말했다.

이 같은 발언은 오는 11월 10일 미·중 관세전쟁의 '90일 휴전' 종료를 앞두고 트럼프 행정부가 대중국 관세율의 추가 인하를 검토하지 않고 있음을 시사한다고 로이터는 분석했다.

그리어 대표는 중국 협상단이 희토류와 자석 공급에서 지닌 세계적 영향력을 바탕으로 자신감을 보이며 요구를 늘리고 있다고 평가했다. 또 최근 몇 년간 중국의 강경한 '전랑 외교' 기조가 미·중 경제 협상에도 영향을 미치며, 과거에는 기술적이었던 논의에 정치적 색채를 부여하고 있다고 지적했다.

한편 그리어 대표는 인텔처럼 미 정부가 기업 지분에 직접 투자하는 방안이 추가로 나올 수 있음을 시사했다. 트럼프 행정부는 지난달 반도체법에 따라 승인된 보조금 등 89억달러를 투자해 인텔 지분 9.9%를 확보했다.

트럼프 행정부가 엔비디아 지분 보유를 검토하느냐는 진행자 질의에는 "트럼프 대통령은 성과가 훌륭한 모든 기업에 대한 지분을 갖기를 원할 것"이라며 명확한 답변을 회피했다.





