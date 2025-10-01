트럼프 "美, 핵 능력 강화할 것…결코 사용 원치 않아"

전군 지휘관 회의서 "핵 업그레이드"

도널드 트럼프 미국 대통령은 미군 장성들 앞에서 미국의 핵 능력을 강화하겠다고 30일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 버지니아주 콴티코 해병기지에서 열린 전군 지휘관 회의에서 "난 우리의 핵을 재건했고, 앞으로 핵을 업그레이드 할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 이어 "그 힘은 너무 엄청나다"며 "우리는 결코 그것을 사용하지 않길 희망해야 한다"고 강조했다.

아울러 트럼프 대통령은 "최근 러시아로부터 약간의 위협을 받았다"며 "그래서 지금까지 만들어진 무기 중 가장 치명적인 핵잠수함을 보냈다"고 설명했다. 지난달 1일 러시아의 핵 위협에 대응해 핵잠수함 2척을 적절한 지역에 배치하라고 지시한 것을 염두에 둔 발언이다.

그는 또 "우리는 잠수함 분야에서 러시아, 중국보다 25년 앞서 있다"며 러시아가 2위, 중국이 3위라고 주장했다. 그러면서 "핵 분야에서도 훨씬 뒤처져 있지만 5년 뒤면 동일해질 것"이라고 밝혔다.

러시아와 우크라이나 간 전쟁에 대해 트럼프 대통령은 "(블라디미르) 푸틴 (러시아) 대통령과 (볼로디미르) 젤렌스키 (우크라이나) 대통령을 함께 앉혀 문제를 해결해야 한다"면서 "그러나 힘을 통하는 것이 유일한 방법이다. 우리가 약했다면 그들은 내 전화조차 받지 않았을 것"이라며 미국의 강력한 군사력 보유를 거듭 강조했다.

트럼프 대통령은 평소 세계 분쟁 중재자를 자처하며 수상 의지를 드러내 온 노벨평화상과 관련해선 "그들은 아무것도 하지 않은 사람에게 상을 줄 것이고 이는 우리나라에 큰 모욕이 될 것"이라며 "국가가 상을 받길 원한다"고 했다.





