민중기 특검, 국민의힘 경남도당 압수수색 … '통일교 입당 의혹' 관련

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.01 00:07

김건희 여사 관련 의혹들을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 30일 국민의힘 경남도당에 대한 압수수색을 벌였다.


특검팀은 이날 오전 경남 창원시에 있는 국민의힘 경남도당 사무실에 수사관 등을 보내 문서 자료와 컴퓨터 내 파일 등을 확보했다.

민중기 특별검사팀 수사관들이 국민의힘 경남도당 사무실을 나서고 있다. 이세령 기자

민중기 특별검사팀 수사관들이 국민의힘 경남도당 사무실을 나서고 있다. 이세령 기자

오후 늦게까지 진행된 이번 압수수색은 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 통일교 측이 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹과 관련돼 있다.


이날 특검팀 김형근 특별검사보는 "통일교 관련 국민의힘 당원 가입 여부를 확인하기 위해 국민의힘 경남도당 사무실에 대한 압수수색을 진행하고 있다"고 브리핑에서 밝혔다.


특검팀은 2022년 11월 초순 김 여사가 건진법사 전성배 씨를 통해 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨에게 국민의힘 집단 당원 가입을 요청했다고 보고 있다.

민중기 특별검사팀이 압수수색을 진행하는 국민의힘 경남도당 사무실 안으로 들어가고 있다. 이세령 기자

민중기 특별검사팀이 압수수색을 진행하는 국민의힘 경남도당 사무실 안으로 들어가고 있다. 이세령 기자

특검은 의혹을 밝히고자 지난 7월부터 통일교 시설에 대한 여러 차례 압수수색으로 신도 120만명의 명단을 확보했다.


지난 8월 13일과 18일, 9월 18일에는 국민의힘 중앙당사 압수수색도 시도했으나 당 측 반발로 무산됐다.


대신 지난 18일 국민의힘 당원명부 데이터베이스(DB) 관리업체를 압수수색해 통일교 교인으로 추정되는 국민의힘 11만여명 당원 명단을 확보했다.


특검은 확보한 명단을 토대로 특정 시기 당원 가입자와 통일교 신도 명단을 비교하는 작업을 이어갈 것으로 전해졌다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

