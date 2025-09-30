본문 바로가기
국토부, 명일동 지반침하 사고 조사 기간 11월말까지 연장

한진주기자

입력2025.09.30 18:00

공학적 추가 분석 위해 2개월 연장 결정

국토교통부는 지난 3월 발생한 서울 강동구 명일동 지반침하 사고 조사 기간을 2개월 연장한다고 30일 밝혔다.


중지하사고조사위원회는 지난 3월31일 착수 회의를 시작으로 사고 원인 규명 작업을 진행해왔다. 설계도서, 작업일지, 검측 서류, 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 검토하고 위원회 회의 20회, 현장조사 4회, 관계자 청문, 4개소 시추작업, 8개소 시료 채취, 3차원 지질구조 분석 등을 수행했다.

사고조사위는 직·간접적인 사고 유발 요인을 검토한 결과 면밀하고 공학적인 추가 분석이 필요하다고 판단해 운영 기간을 11월30일까지로 연장하기로 의결했다.


앞서 지난 3월24일 명일동 대명초등학교 인근 사거리에서 대형 지반침하 사고가 발생해 30대 오토바이 운전자가 매몰된 뒤 17시간 만에 숨진 채 발견됐다. 침하가 발생한 도로는 지하철 9호선 공사현장 위쪽으로, 지하에서는 터널 굴착공사가 진행 중이었다.


박인준 사고조사위원장(한서대 교수)은 "지반 특성, 시공 현황 등 터널 안정성에 영향을 미치는 요인을 상세히 해석해 붕괴 시나리오를 명확히 검증하고, 조속한 시일 내에 조사 결과와 재발방지 대책을 발표하겠다"고 말했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

