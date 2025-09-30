본문 바로가기
환율, 수입업체 결제 수요에 상승…하루 만에 다시 1400원대

이선애기자

입력2025.09.30 16:20

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 자리로 향하고 있다. 이날 코스피는 전장보다 6.61포인트(0.19%) 하락한 3424.60, 원·달러 환율은 4.2원 오른 1402.9원에 거래를 마쳤다. 연합뉴스

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 한 딜러가 자리로 향하고 있다. 이날 코스피는 전장보다 6.61포인트(0.19%) 하락한 3424.60, 원·달러 환율은 4.2원 오른 1402.9원에 거래를 마쳤다. 연합뉴스

원·달러 환율이 30일 수입업체들의 달러 결제 수요 우위에 힘입어 상승하며 하루 만에 다시 1400원 선을 넘어섰다.


이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준)는 전 거래일보다 4.2원 오른 1402.9원을 기록했다.

환율은 장 초반 전날보다 1.3원 높은 1400.0원에서 출발해 한때 1405.4원까지 오르기도 했다. 전날 3거래일 만에 1300원대로 내려왔지만, 하루 만에 다시 1400원대로 복귀한 셈이다


시장에서는 수출업체가 보유 달러를 고점에서 매도(네고)해 환율 하락을 이끌 것이란 전망이 있었으나, 실제로는 수입업체의 결제 수요가 더 크게 작용하며 상승세를 보였다는 분석이다.


한편, 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.13% 하락한 97.818을 기록했다.




이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
