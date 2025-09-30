LS일렉트릭 노조, 임금·단체협약 사측에 위임 합의···창립 이래 최초

29일 LS용산타워서 '노경상생협약식'

구자균 "성장 향한 염원이 만든 결실"

LS일렉트릭은 지난 29일 서울 용산구 LS용산타워에서 구자균 LS일렉트릭 회장, 이호정 LS일렉트릭 노조위원장 등이 참석한 가운데 '2025년도 임금 및 단체협약'을 모두 위임하는 노경상생협약식을 했다고 30일 밝혔다. 이에 따라 LS일렉트릭 노동조합은 올해 임금과 단체협약에 대한 사항을 회사 측에 위임한다.

LS일렉트릭은 29일 서울 용산구 소재 LS용산타워에서 구자균 LS일렉트릭 회장, 이호정 LS일렉트릭 노조위원장 등이 참석한 가운데 2025년도 임금 및 단체협약을 모두 위임하는 ‘노경상생협약식’을 가졌다고 밝혔다. 사진은 (왼쪽부터) 채대석 LS일렉트릭 대표, 구자균 LS일렉트릭 회장, 이호정 LS일렉트릭 노조위원장이 임단협 위임을 마치고 협약식에서 기념촬영을 하는 모습. LS일렉트릭 제공 AD 원본보기 아이콘

LS그룹은 '노동자와 사용자'라는 의미의 '노사'를 대신해, 상호 존중과 파트너십을 강조하기 위해 '노동자와 경영자(경영진)'라는 의미를 담은 '노경'이란 표현을 쓰고 있다.

노경상생협약식에서 LS일렉트릭 노조는 올해 임금과 단체협약에 관한 모든 사항을 회사에 위임하고 회사의 목표 달성과 성장을 위해 함께 노력하기로 했다. 임금과 단체협약을 모두 회사에 위임한 것은 LS일렉트릭 창립 이래 최초다.

구자균 LS일렉트릭 회장은 "차세대 전력 솔루션에 대한 수요가 급증하는 중요한 시기에 우리 모두의 성장을 위해 한마음으로 상생의 모범 사례를 만들어 기쁘다"고 말했다. 이어 "동심공제(同心共濟·마음을 같이해서 함께 위기를 이겨내자)의 자세로 임직원들의 성장을 향한 염원이 만든 결실"이라 평가하고 "노경이 서로 존중하고 배려하며 새로운 도약을 이뤄나갈 수 있을 것"이라고 했다.

이호정 LS일렉트릭 노조위원장은 "이번 위임은 회사와 노동조합이 함께 성장한다는 믿음에서 비롯된 결정"이라면서 "앞으로도 신뢰와 소통을 바탕으로 회사의 미래 비전 달성에 힘을 보태겠다"고 했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>