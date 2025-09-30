본문 바로가기
삼성물산, 원자력 설계 분야 美 기계학회 인증서 취득

한진주기자

입력2025.09.30 11:10

시계아이콘00분 44초 소요
원자력 기기 설치·부품 제작 이어 설계까지 인증 확대

삼성물산 건설부문이 원자력 설계 분야 인증서를 취득하고 SMR(소형 모듈 원자로) 밸류 체인 확대의 발판을 마련했다.


삼성물산, 원자력 설계 분야 美 기계학회 인증서 취득
원본보기 아이콘

삼성물산은 미국기계학회(ASME)로부터 'ASME-N(원자력배관 시스템 설계 분야)' 인증서를 취득했다고 30일 밝혔다.

ASME 인증서는 세계적으로 인정받는 ASME 코드(Code) 요건에 따라 기자재를 설계·제작·설치 능력을 인정하는 품질 인증 제도다. 이 중 원자력 부문은 원자력 기기 설계·제조·설치·부품 제작 등 분야별 검증과 심사를 통해 자격을 확인한 후 인증서가 발행된다.


ASME 인증을 통해 국제적으로 안전성과 품질을 인정받게 되며, 국제 표준을 준수하고 수주 경쟁력을 높일 수 있게 된다. 미국 등 일부 국가에서는 ASME 인증을 의무화하기도 하며, 이에 대응하기 위해 ASME 인증은 필수적이다.


삼성물산은 △원자력 기기 설치 인증서인 ASME-NA 인증 △원자력 기기 부품 제작 인증서인 ASME-NPT 인증을 보유하고 있으며, 추가로 원자력 기기 설계 관련 인증서인 ASME-N 인증을 이번에 취득했다.

구원석 삼성물산 원전사업본부장(상무)은 "이번에 취득한 ASME-N 인증은 삼성물산이 SMR 시장에서 EPC 플레이어로서 유리한 입지를 다지는 계기가 될 것" 이라며 "이를 발판으로 시장 규모가 빠르게 확대되고 있는 SMR 분야에서 기술 신뢰도를 높이고 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


삼성물산은 국내 원전인 울진 5·6호기, 신월성 1·2호기를 준공하고 국내 첫 원전 수출 사례인 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 1~4 호기와 새울 3·4호기에 참여해 기술력을 인정받았다. 이밖에 미국 뉴스케일, 플루어, 사전트앤룬디 등 글로벌 엔지니어링 기업 3개사와 루마니아 SMR사업의 기본설계(FEED·Front-End Engineering Design)를 공동으로 진행하고 있다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
