여친 살해 후 1년간 시신 숨겨둔 40대 체포

이경호기자

입력2025.09.30 10:24

여친 살해 후 1년간 시신 숨겨둔 40대 체포
여자 친구를 살해한 뒤 약 1년간 김치냉장고에 시신을 숨겨 둔 40대가 경찰에 체포됐다.


전북 군산경찰서는 살인 및 사체유기 혐의로 A씨(40대)를 긴급체포해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

A씨는 지난해 10월 20일 군산시 조촌동 한 빌라에서 여자친구인 B씨(40대)를 숨지게 한 뒤 김치냉장고에 시신을 은닉한 혐의를 받고 있다.


경찰은 전날 A씨와 함께 살고 있는 여성의 가족으로부터 'A씨가 사람을 죽였다고 한다'는 신고를 받고 수사에 나섰다. 이후 숨진 B씨가 살던 빌라에서 그의 시신을 발견했다. 시신은 냉동된 상태라 부패하지 않은 것으로 확인됐다.


B씨 가족은 그가 온라인 메신저로만 연락할 뿐 통화가 되지 않자 최근 경찰에 실종 신고를 한 상태였다.

A씨는 함께 사는 여성에게 B씨인 척 메시지를 보내라고 했고, 이 과정에서 자신의 범행을 (함께 사는 여성에게) 털어놓은 것으로 경찰은 파악하고 있다.


A씨는 범행을 숨기기 위해 B씨의 휴대전화를 소지한 채 그의 행세를 하며 가족과 연락하거나 월세를 내왔다고 경찰은 설명했다. 또 A씨는 별다른 직업 없이 주식 단타 매매를 하며 생활해온 것으로 조사됐다.


A씨는 경찰 조사에서 주식 문제로 다투다가 범행했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.


경찰 관계자는 "A씨가 범행 대부분을 시인했고, 구속영장을 신청한 상태"라며 "B씨의 시신을 부검해 사건 경위를 조사할 예정"이라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
