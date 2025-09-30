금감원 "종투사·발행어음 인가, 8개사 신청...연내 마무리"

금융감독원이 종합금융투자사업자(종투사) 지정 및 발행어음 인가 심사가 차질 없이 진행되고 있다며 가급적 연내 마무리하겠다는 방침을 재확인했다.

금감원은 3분기부터 종투사 신청을 받은 결과, 9월 말 기준으로 총 8개 증권사가 4조·8조원 종투사 지정 및 발행어음 인가 등을 신청했다고 30일 밝혔다.

서울 여의도 금융감독원 건물. 사진=허영한 기자 younghan@ AD 원본보기 아이콘

구체적으로 8조원 종투사 지정은 한국투자증권·미래에셋증권·NH투자증권이, 4조원 종투사 지정 및 발행어음 인가는 키움증권·삼성증권·신한투자증권·메리츠증권·하나증권이 신청한 상태다.

금감원은 현재 신청사들에 대한 심사를 차질 없이 진행 중이라고 설명했다. 이는 최근까지 이어진 조직개편 불확실성에 당국 내 갈등설까지 번지면서 연내 심사 결과가 나오지 않을 수 있다는 업계 내 우려가 커지자, 당국 차원에서 이를 일축하고 나선 것으로 풀이된다. 앞서 금융위원회 측도 갈등설을 부인한 바 있다.

인가 여부는 금융위원회 접수 후 외부평가위원회, 실지조사, 증권선물위원회 심의, 금융위 의결 순을 거치게 된다.

금감원 관계자는 "앞으로도 신청회사들의 준비 정도 등에 따라 외부평가위원회, 실지조사 등 규정상 절차를 순차적으로 진행해 가급적 연내에 심사 결과가 나올 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>