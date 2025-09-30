국민은행, ‘KB스타뱅킹 해외결제 서비스’ 필리핀까지 확대

KB국민은행은 'KB스타뱅킹 해외결제 서비스'를 필리핀 지역으로 확대했다고 30일 밝혔다.

이번 서비스 확대로 필리핀 내 1만여 개 이상의 가맹점에서 KB스타뱅킹을 이용한 QR결제가 가능해진다고 은행 측은 설명했다.

KB스타뱅킹 해외결제 서비스는 글로벌 결제 네트워크사인 GLN과의 제휴로 제공된다. 현재 태국·일본·대만·라오스, 괌, 사이판, 하와이 등 11개 국가 및 지역에서 QR코드를 활용한 간편하고 안전한 현지 결제가 가능하다.

특히 해당 서비스는 QR결제 플랫폼 중 최초로 외화 포인트를 사용해 환율 우대 100% 혜택을 제공한다. 외화 포인트는 고객이 원할 때 환전할 수 있으며, 해외 결제 시 현지 통화로 자동 차감된다. 환율 우대 혜택과 수수료 절감 효과를 동시에 누릴 수 있어 합리적인 결제가 가능하다.

국민은행은 서비스 확대를 기념해 오는 11월 2일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 필리핀 현지에서 해당 서비스를 이용하는 고객에게 첫 결제금액의 10%(최대 3만원)를 캐시백으로 제공한다. 국민은행 관계자는 "앞으로도 고객 중심의 서비스 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.





