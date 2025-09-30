하나은행, '가상자산 시세조회' 서비스 출시

가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무와 협력…가상자산 관련 다양한 정보 제공

'하나원큐 놀이터'에 실시간 시세, 가상자산 용어·최신 트렌드 담아





하나은행은 은행 대표 모바일뱅킹 앱 '하나원큐'를 통해 실시간 가상자산 시세와 함께 가상자산과 관련된 유익한 정보를 확인할 수 있는 '가상자산 시세조회' 서비스를 출시했다고 30일 밝혔다.

'가상자산 시세조회' 서비스는 하나은행과 국내 대표 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 체결한 업무협약의 일환으로, 업비트가 제공하는 가상자산 시가총액 상위 5개 종목의 시세를 '하나원큐'의 혜택 페이지 '놀이터'를 통해 확인할 수 있다.

또한 ▲가상자산 용어사전 ▲최신 트렌드 등을 담은 '알기 쉬운 가상자산' 콘텐츠를 통해 가상자산을 처음 접한 손님도 가상자산을 쉽게 이해하고 흥미를 가질 수 있도록 다양한 정보도 제공한다.

하나은행은 이번에 선보인 '가상자산 시세조회' 서비스 이외에도 '하나원큐'의 '놀이터' 개편을 통해 ▲100% 당첨 ▲혜택 ▲캐시톡 ▲재미 ▲여행 등 메뉴를 5개 영역으로 세분화하고, 손님이 다양한 금융생활정보, 엔터테인먼트 콘텐츠를 보다 편리하게 즐길 수 있도록 업그레이드 했다.

한편, 지난 4월 손님들이 어린 시절 놀이터에서 놀이하듯 쉽고 재미있게 다양한 혜택을 경험할 수 있도록 마련된 '놀이터'는 오픈 이후 40만 명의 구독자를 돌파하는 등 꾸준한 인기를 얻고 있다.

하나은행 디지털채널본부 관계자는 "이번 '놀이터' 개편으로 금융을 넘어 손님 생활 전반에 도움이 되는 실질적인 혜택과 즐거움을 담은 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있게 됐다"며 "특히 '가상자산 시세조회' 서비스를 통해 가상자산을 처음 접하는 손님도 보다 쉽게 가상자산을 이해할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.





