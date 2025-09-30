美 셧다운 위기에 통화정책 '불똥'…노동부 "10월 고용보고서 발표 못할 수도"

노동부, 비상계획 발표

"셧다운 기간 경제지표 공개 안 해"

Fed 금리 결정 앞두고 정보 공백 우려

미국 의회가 예산안 처리에 실패하면서 10월 1일 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 위기가 고조되는 가운데, 노동부가 셧다운이 현실화될 경우 주요 경제 지표를 발표하지 못할 것이라고 밝혔다. 나흘 뒤 발표가 예정된 고용 보고서가 미 연방준비제도(Fed)의 10월 금리 결정에 직접적인 영향을 미칠 핵심 지표여서, 셧다운 리스크가 통화정책에 불확실성을 키울 수 있다는 우려가 커지고 있다.

29일(현지시간) 블룸버그 통신, CNBC 등 주요 외신에 따르면 노동부는 지난 26일 내놓은 73쪽 분량의 비상계획에서 셧다운 발생 시 "노동통계국(BLS)은 모든 운영을 중단할 것"이라며 "이 기간 동안 발표될 예정이었던 경제 지표는 공개되지 않는다"고 밝혔다.

노동부는 다양한 기능을 수행하지만, 투자자들에게 가장 민감한 부문은 경제 지표 발표다. 셧다운이 발생하면 10월2일 주간 신규 실업수당 청구 건수와 3일 고용 보고서 발표가 무산될 수 있다. 특히 고용 보고서는 최근 노동시장 둔화를 이유로 지난 17일 올해 첫 기준금리 인하를 단행한 Fed의 통화정책에 결정적 영향을 미칠 자료로 꼽혀, 정책 당국과 금융시장의 우려를 키우고 있다. Fed는 다음 달 28~29일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 열고 추가 금리 인하 여부를 논의할 예정이다.

한편 미 의회가 30일 종료되는 2025회계연도 이후 정부 예산안 합의에 실패하면서 셧다운 위기가 고조되고 있다. 셧다운이 현실화하면 공무원 급여 지급이 중단되고 정부 기능 일부가 마비된다. 앞서 지난 19일 하원에서는 공화당이 마련한 7주짜리 임시 예산안이 통과됐지만 상원에서 부결됐다. 해당 법안이 상원을 통과하려면 최소 7명의 민주당 의원 지지가 필요한 상황이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 오후 민주당 지도부와 회동해 임시 예산안 처리를 위한 담판에 나선다. 존 튠 공화당 상원 원내대표는 이날 기자들과 만나 "정부 셧다운을 피하기 위해 상원이 화요일(30일) 법안을 다시 표결에 부칠 예정"이라고 밝혔다.





