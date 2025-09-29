美 마사지 업소 단속에 아시아계 여성 6명 체포…머그샷 공개

성매매 및 성매매 알선 등 혐의

미 경찰, 신상정보·머그샷 공개

미국 오하이오주 털리도의 마사지 업소 2곳에 대한 단속에서 성매매 및 성매매 알선 등 혐의로 아시아계 여성 6명이 체포됐다.

미국 오하이오주 톨레도에 있는 마사지 업소 2곳에서 성매매 혐의 등을 받은 아시아계 여성 6명이 검거됐다. 13abc AD 원본보기 아이콘

최근 오하이오주 털리도 지역 매체 13abc 등은 지난 24일(현지시간) 털리도 경찰이 털리도 서쪽 지역에 있는 마사지 업소인 아시안 헬시 마사지와 장미 사우나에서 단속을 벌여 각각 4명, 2명을 검거했다고 보도했다.

현지 경찰과 교정 당국은 체포된 6명의 이름과 나이 등 신상정보와 함께 오렌지색 수형복을 입은 머그샷 등을 공개했다.

아시안 헬시 마사지에서는 니 홍(53)과 나 멩(50)이 체포됐다. 니 홍은 성매매 알선 교사 혐의, 나 멩은 성매매 알선과 성매매 혐의를 받고 있다.

나 멩은 경찰 조사에서 업소 수익을 다른 여성과 절반씩 나눠 가졌다고 진술했다. 또 경찰이 해당 업소가 성매매 장소로 운영되는 정황을 포착해 수사를 벌이는 과정에 위장 수사관에게 금전을 받고 성적 서비스를 제공하겠다고 제안한 사실을 인정하기도 했다.

장미 사우나에서는 선 웨이트(72), 혜론 김(57), 경 서(55), 에리카 고(48) 등이 검거됐다. 웨이트는 성매매 알선 혐의, 혜론 김은 성매매 알선과 교사 혐의, 경 서와 에리카 고는 성매매 알선 혐의로 각각 기소됐다.

이들은 모두 다음 달 2일 법정에 출석할 예정이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



