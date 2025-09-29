본문 바로가기
포스코이앤씨 '더샵 신문그리니티 2차' 30일까지 정당계약

오유교기자

입력2025.09.29 13:30

00분 45초 소요
계약금 500만 원 정액제·중도금 무이자 혜택으로 초기 부담 최소화
전용 84㎡ 알파룸·드레스룸, 93㎡ 개방형 발코니 등 상품성 강화
신문1지구~부전·마산 전철 연결…부울경 1시간대 생활권 기대
인근 롯데워터파크·마트, 2027년 초교 개교 등 생활 인프라 풍부
“1차보다 업그레이드된 투자 가치, 브랜드 타운 완성"

포스코이앤씨가 경남 김해시 신문1지구에 공급하는 '더샵 신문그리니티 2차'의 정당계약을 30일까지 진행한다. 이 단지는 계약금 1차 500만원 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택을 제공해 초기 자금 부담을 낮춘 것이 특징이다.

더샵 신문그리니티 2차 투시도. 포스코이앤씨.

'더샵 신문그리니티 2차'는 지하 2층~지상 29층, 6개 동, 전용면적 84~93㎡ 총 695가구 규모로 조성된다. 재당첨 제한, 거주의무기간, 전매제한이 없어 실수요자는 물론 투자자들의 관심도 높을 것으로 예상된다.


이번 2차 단지는 1차 분양 당시 수요자 의견을 반영해 상품성을 한층 높였다. 전 가구는 남향 위주로 배치했다. 단지 남측이 단독주택용지로 계획돼 있어 막힘없는 영구 조망이 가능하다.

전용 84㎡ 모든 타입에는 알파룸, 안방 드레스룸, 현관 창고가 제공되며, 주방 창을 확대해 통풍 효과를 높였다. 전용 93㎡에는 실내 개방감을 높이는 개방형 발코니 설계를 도입해 홈 카페 등 다양한 공간으로 활용할 수 있도록 했다.


단지가 들어서는 신문1지구는 인근 장유·율하지구와 함께 신도시급 규모로 개발될 예정이다. 교통·편의·교육 등 풍부한 생활 인프라를 갖추게 된다. 장유IC와 서김해IC를 통해 인접 도시로 이동이 편리하며, 향후 부전~마산 복선전철이 개통되면 부울경(부산·울산·경남)을 1시간 내로 이동할 수 있다. 단지 인근에는 김해관광유통단지가 위치해 롯데워터파크, 롯데마트 등을 쉽게 이용할 수 있으며, 2027년 9월에는 단지 바로 옆에 신문1지구초등학교가 개교할 예정이다.


포스코이앤씨 분양 관계자는 "1차에 이어 김해 신문지구 내 최대 규모의 브랜드 타운을 완성하는 핵심 단지"라며 "1차보다 업그레이드된 상품과 투자 가치를 갖춘 만큼 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대한다"고 전했다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
