美 정부 셧다운 초읽기…트럼프, 29일 야당 지도부 회동

임시 예산안 합의 불발시 10월부터 셧다운

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 위기를 하루 앞두고 야당인 민주당 지도부와 마주 앉아 정부 예산안 합의 도출에 나선다.

28일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 트럼프 대통령은 29일 오후 민주당 척 슈머 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표를 만난다. 공화당에서는 존 튠 상원 원내대표와 마이크 존슨 하원의장이 이 자리에 동석한다.

이번 회동은 슈머 원내대표가 "셧다운 시한이 임박했다"며 튠 원내대표에게 트럼프 대통령과의 만남 주선을 요청하며 성사됐다. 정부 예산 협상이 지연될 경우 10월1일부터 일부 연방정부 기관 운영이 중단될 수 있어, 다음 날 회동에 따른 막판 합의 도출 여부에 관심이 쏠린다.

튠 원내대표는 이날 NBC '밋 더 프레스' 인터뷰에서 "우리는 대화를 할 수 있지만 그 전에 인질을 풀어줘야 한다"며 "미국 국민을 자유롭게 하고 정부를 계속 운영한 뒤 프리미엄 세액 공제에 대해 논의하자"고 말했다. 공화당이 상원에서 임시 예산안을 처리하려면 최소 7명의 민주당 의원의 지지가 필요한 상황이다.

슈머 원내대표도 같은 방송 인터뷰에서 공화당을 겨냥해 "핵심은 아주 단순하다. 그들에게 달려 있다"며 "월요일에 그들이 우리와 협상할 의지가 있는지 지켜볼 것"이라고 강조했다.

의회는 오는 30일로 종료되는 2025회계연도 이후 정부 예산안에 합의하지 못한 상태다. 지난 19일 하원에서는 공화당이 마련한 7주짜리 임시 예산안이 통과됐지만, 상원에서 부결됐다. 의회가 정부 예산안 합의에 실패하면서 연방정부 셧다운 가능성도 높아지고 있다. 이에 민주당은 직후 트럼프 대통령과의 회동을 제안했으나, 트럼프 대통령은 "생산적이지 않다"며 거부했다. 다만 이후 조건부 대화 가능성은 열어뒀었다.

공화당은 현 지출 수준을 유지하는 임시 예산안을 통과시켜 시간을 벌자는 입장이지만, 민주당은 오바마케어 보조금 연장 등을 고집하며 맞서는 상황이다. 트럼프 대통령은 정부 셧다운이 현실화될 경우 자신의 국정과제와 무관한 연방정부 부처 및 기관의 공무원을 대폭 감축하겠다고 경고했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>