2주년 롯데몰 웨스트레이크 하노이…누적 매출 6000억 육박

롯데백화점은 2023년 베트남 하노이에 문을 연 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 개점 2년 만에 누적 매출 6000억원을 넘보는 K리테일러로 도약하고 있다고 29일 밝혔다.

롯데몰 웨스트레이크 야외 광장 행사에 방문객들이 몰려 있다. 롯데백화점 제공

롯데몰 웨스트레이크 하노이는 2023년 9월22일 하노이의 부촌인 서호 지역에 공식 개점했다. 롯데만의 쇼핑, 문화, 엔터테인먼트 콘텐츠 역량을 결집한 초대형 복합 상업 단지다.

이곳은 개점 1년 차였던 지난해 말 누적 매출 3000억원을 달성했고, 올해 상반기 누적 매출 5000억원을 넘어 지난달까지 5700억원으로 늘었다. 누적 방문객도 하노이 인구의 3배에 달하는 2500만명을 돌파했다. 개점 2년 만에 하루 평균 5만명이 찾고 있다.

이는 지역내총생산(GRDP) 기준 서울의 6분의 1 수준에 불과한 하노이의 경제 규모를 고려하면 유례가 없는 성과라고 회사 측은 설명했다. 이 흐름대로라면 내년 말에는 누적 매출 1조원 달성도 가능하다는 전망이 나온다. 초대형 복합 상업 단지 내 쇼핑몰과 호텔, 시네마 등의 직간접 고용 인원도 1만여명에 달한다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이 전경. 롯데백화점 제공

매출 선두 그룹에 올라 있는 자라, 유니클로, 무지, 풀앤베어, 마시모두띠 등 5대 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드를 모두 보유하고 있는 쇼핑몰은 현지에서 롯데몰이 유일하다. 또 인기 K푸드와 전국 로컬 맛집을 대거 유치해 외식 수요를 공략했다. F&B(식음) 브랜드가 한데 모인 롯데몰의 프리미엄 식당가는 뗏과 같은 베트남 민족 명절은 물론이고 평일과 주말을 가리지 않고 만원 행렬을 이룬다.

개점 초기 52개였던 '상권 최초' 매장은 현재 64개까지 늘었다. 전체 230여개 브랜드 중 상권 최초 브랜드 구성비는 30%에 달한다. 프리미엄 브랜드의 신제품 최초 공개 행사 등을 포함한 팝업스토어도 누적으로 150회가량 선보였다.

롯데백화점은 우수 고객 관리 노하우를 롯데몰 웨스트레이크 하노이에 이식하고 있다. 대표적으로 롯데백화점의 VIP제도인 '에비뉴엘'을 현지 실정에 맞게 업그레이드하면서 호응을 얻었다. 올해 하반기에는 다양한 기프트 팝업을 통해 하노이 지역 최대 축제의 장을 조성한다는 구상이다. 다음 달 1일부터는 한 달간 라부부 등 한정판 피규어를 만나볼 수 있는 대규모 '팝마트의 오피셜 IP(지식재산권) 팝업'을 진행한다. 연말에는 프랑스 럭셔리 뷰티 브랜드인 '입생로랑 뷰티'와 협업해 제품과 체험이 어우러진 초대형 크리스마스 팝업을 선보일 계획이다.

롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 열린 팝업 행사에 방문객들이 몰려 있다. 롯데백화점 제공

내년 3년 차를 맞는 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 전체 매장의 약 20%가량을 새롭게 리뉴얼(개보수)한다. 인기 매장을 글로벌 수준의 플래그십 매장으로 격상하고 상권 최초의 글로벌 럭셔리와 컨템포러리 브랜드 도입을 위한 공간 조성에 나설 계획이다. 이 밖에 베트남 사업 확장을 위한 신규 부지 물색 등 추가 출점을 위한 검토도 지속할 방침이다.

김준영 롯데백화점 해외사업부문장은 "롯데몰 웨스트레이크 하노이는 롯데쇼핑의 해외 사업 역량을 전 세계에 증명한 성공 사례"라며 "고객과 지역사회, 파트너사와 임직원이 합심해 앞으로도 압도적인 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 세계적 복합몰로 진화, 성장해 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



