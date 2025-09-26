이시바 日 총리 30일~1일 방한…이 대통령 초청으로 부산서 정상회담

수도 서울 아닌 부산 방문키로

노무현-고이즈미 이후 21년만

"양국 미래지향적 협력 공고히"

이재명 대통령이 지난달 23일 1박2일 일정으로 일본을 방문해 일본 도쿄 총리 관저에서 이시바 시게루 일본 총리와 한일 정상 소인수회담을 하며 악수하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이시바 시게루 일본 총리가 오는 30일 한국을 방문한다. 이재명 대통령은 이시바 총리와 부산에서 정상회담을 갖는다.

강유정 대통령실 대변인은 26일 "이시바 시게루 일본 총리는 이재명 대통령의 초청으로 30일부터 1일까지 1박 2일간 방문한다"면서 "양 정상은 부산에서 한일 정상회담 및 일정을 가질 예정"이라고 말했다.

일본의 총리가 서울이 아닌 다른 도시에서 우리 대통령을 만나는 것은 2004년 이후 21년만이다. 당시 고이즈미 일본 총리가 제주도에서 노무현 대통령과 한일 정상회담을 가졌다. 이 대통령과 이시바 총리는 지난달 일본 공관에서 가진 만찬에서 상대국의 지방 도시를 방문해보고 싶다는 얘기를 나눈 것으로 알려졌다.

강 대변인은 "이번 회담을 통해 한일 정상은 양국 간 미래지향적 협력의 발판을 더 공고히하고 역내 평화와 안정을 위한 공조방안, 지역 및 글로벌 차원의 공동 관심사에 대해 허심탄회하게 의견을 나누게 될 것"이라고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>