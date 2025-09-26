한유원, 안전보건·환경경영 체계 관련 국제표준 인증 획득

"지속가능한 기관으로 발돋움하겠다"

한국중소벤처기업유통원이 한국생산성본부인증원으로부터 ISO-45001(안전보건경영시스템) 재인증과 함께 ISO-14001(환경경영시스템) 인증을 취득했다고 26일 밝혔다.

ISO-45001과 ISO-14001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 안전보건경영, 환경경영 체계에 관한 국제표준 인증이다. 위 인증은 ▲안전사고와 산업재해 예방 ▲안전한 근무환경 조성 ▲체계적 조직 안전보건 관리 ▲환경경영 방침 수립 ▲지속적인 관련 성과 창출 등을 충족한 기관이 취득할 수 있다.

이태식 한유원 대표는 "이번 인증 취득에서 멈추지 않고 앞으로도 안전·환경 경영에 지속적으로 관심을 기울이는 지속가능한 기관으로 발돋움하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



