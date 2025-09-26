본문 바로가기
민주당 "'호남에서 불 안 나나' 본회의장 목소리 찾아내야"

나주석기자

입력2025.09.26 14:48

시계아이콘00분 40초 소요
국회 본회의 음성 공개하며 사과 촉구
한준호 "끔찍한 일, 익숙한 목소리"
김병주 "의원 자격 없어, 제명해야"

'경북산불 특별법'을 국회 본회의에서 표결할 당시 "호남에서 불 안 나나" 발언이 국회 본회의장에서 나온 것과 관련해 더불어민주당은 공개 사과를 요구했다. 민주당에서는 해당 발언 내용이 담긴 음성을 공개하며 당사자의 반성을 촉구했다.


26일 한준호 민주당 최고위원은 국회에서 열린 민주당 확대간부회의에서 경북산불 특별법 표결 당시 "호남에서는 불 안 나나"라는 여성 의원의 발언 소리와 이에 웃는 목소리를 공개하며 "법안을 표결하는 과정에서 어느 국민의힘 여성 의원이 느닷없이 악담한 것이 포착됐다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다. 2025.9.26 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 26일 국회에서 열린 확대간부회의에서 발언하고 있다. 2025.9.26 김현민 기자

원본보기 아이콘

이와 관련해 한 최고위원은 "정말 끔찍한 일 아닌가"라며 "음성만으로 특정할 수는 없지만 이 목소리가 매우 익숙한 목소리다. 내란을 일으킨 내란수괴 윤석열을 만들어내고 그 내란에 동조하고 아직도 내란을 옹호하고 있는 정당, 국민의힘의 저열한 수준은 바닥을 가늠할 수조차 없다"고 질타했다.


정청래 민주당 대표는 이와 관련해 "너무나 부적절한 음성인데 이것을 좀더 선명하게 해서 전국민에 사실을 알릴 필요가 있다"며 "이 발언한 사람이 누구인지 찾아내자"고 목소리를 높였다.


김병주 민주당 최고위원은 올해 경북산불 당시 민주당 등의 복구 노력을 언급한 뒤 "재난 앞에 대한민국 국회의원은 하나가 되어야 하는데 호남에는 불 안나나 이런 말을 하는 사람을 찾아내야 한다"며 "이 사람은 국회의원 자격이 없어, 의원에서 제명해야 한다고 본다. 꼭 음성을 찾아내 제명까지 해야 한다"고 주장했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
