與, '택배 사회적대화기구' 출범…김병기 "건강권 보호 지원"

의학적 연구·시장 실태조사 강조



김병기 더불어민주당 원내대표는 26일 "심야 배송이 일반화되면서 (택배 노동자의) 노동환경은 더욱 열악해지고 있다"며 택배 노동자들의 건강권을 위한 의학적 연구 및 시장 실태조사 필요성을 강조했다.

김 원내대표는 이날 국회에서 열린 '택배 사회적대화 기구 출범식'에서 "변화된 택배 시장에 맞춘 새로운 배송 기준이 필요한 시기"라고 밝혔다. 소비자의 편리함과 기업의 경쟁력 못지않게 택배 노동자들의 건강권도 보장돼야 한다는 취지다.

그는 "민주당은 택배 노동자의 건강권 보호와 공정한 시장질서 확립을 위해 지원을 아끼지 않겠다"며 "더는 택배노동자의 생명이 위협받지 않는 사회가 됐으면 한다"고 강조했다.

민주당에서 택배 관련 사회적대화 기구를 출범한 것은 이번이 세 번째다. 2021년 있었던 두 차례의 사회적대화 기구에서는 택배 노동자 과로사 예방 등을 위한 합의를 이룬 바 있다.

이날 출범한 3차 사회적대화 기구에는 민주당, 국토교통부, 택배업계, 노동조합 및 시민단체 관계자들이 참여했다.

민주당 '을(乙)지키는민생실천위원회'(을지로위원회) 위원장인 민병덕 의원은 "지난 7월 전례 없는 폭염 속에 닷새 사이 세 분의 택배노동자가 잇따라 숨지는 비극이 발생했다"며 "오늘 출범하는 3차 택배 사회적대화기구는 이런 비극이 반복되지 않고 4차, 5차 대화기구가 다시 소집되지 않도록 실질적 방안을 모색하겠다"고 설명했다.

또 "목숨 걸고 일터로 가야 하는 세상, 퇴근하지 못하는 세상은 더 이상 없어야 한다는 절박함과 절실함으로 사회적대화 기구를 출범하게 됐다"며 "당·정·대와 긴밀히 소통해 변화하는 택배 환경 시장에 맞는 대책을 세우겠다"고 역설했다.

박석운 택배과로사대책위원장은 "지난 4년 동안 쿠팡의 택배 산업 진출로 촉발된 살인적인 배송 속도 경쟁 때문에 지난 3∼4년간 쿠팡에서 20여명이 넘는 택배 물류 노동자들의 사망사고가 발생하는 참사가 있었다"며 심야 노동에 대한 공적 규제, 휴일·다(多)회전 배송 등에 대한 제도 개선 필요성을 강조했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>