뉴욕서 동포 어린이 만난 김혜경 여사 "한국 알리는 최고 주자 되길"

한식 요리교실 참석…김밥 함께 만들며 동포 어린이들 격려

김혜경 여사가 24일(현지시간) 뉴욕 코리아 소사이어티에서 맨해튼 한국학교 동포 어린이 18명과 함께 김밥을 만들며 한식의 뿌리와 가치를 전하는 뜻깊은 시간을 가졌다고 전은수 대통령실 부대변인이 25일 밝혔다.

이번 행사는 한식, 특히 김밥이 미국 내에서 큰 인기를 끌고 있는 가운데 외국에 살면서도 한국의 역사와 한글, 전통놀이 등 우리 문화를 배우고 있는 동포 어린이들을 격려하기 위해 마련됐다. 김 여사는 푸드 컬럼니스트인 김기란 셰프와 함께 능숙한 솜씨로 직접 김밥을 싸는 시범을 보이기도 했다.

이어 김 여사는 어린이들이 김밥을 만드는 것을 도와주면서 "김밥을 싸는 것이 쉽지 않은데 아이들이 이렇게나 김밥을 잘 만들 줄은 상상을 못 했다"며 "음식을 정성스럽게 만들어 가는 모습이 하나같이 훌륭하다. 오늘 이 시간이 단순히 김밥을 만드는 것이 아닌 한국의 음식문화를 체험하고 배우는 시간이 됐기를 바란다"고 했다.

김 여사가 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 주인공들이 통김밥을 먹는 장면을 언급하자 아이들이 곧바로 공감하며 즐거워하기도 했다고 전 부대변인은 전했다.

마지막으로 김혜경 여사는 맨해튼 한국학교 어린이를 비롯한 동포 어린이들이 한국어와 한국문화도 잘 배워 한국과 미국을 이어주고 전 세계에 한국을 알리는 최고의 주자가 됐으면 한다는 덕담과 함께 일정을 마무리했다.





