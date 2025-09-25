대학생·직장인 단골 술집 '투다리'의 배신…위생법 위반 적발 건수 최다

투다리,위생법 위반 건수 451건으로 1위

2위 역전할머니맥주, 3위 크라운호프

장종태 의원 "철저한 위생 관리 필요"

대학생과 직장인이 즐겨 찾는 프랜차이즈 술집들이 식품위생법을 대거 위반한 사실이 드러났다. 이 중 '투다리'가 가장 많은 위반 건수를 기록했다.

더불어민주당 장종태 의원이 25일 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 올해까지 매장 수 기준 상위 5개 주점 프랜차이즈의 식품위생법 위반 사례는 총 1037건에 달했다.

브랜드별 위반 건수는 ▲투다리 451건 ▲역전할머니맥주 257건 ▲크라운호프 120건 ▲간이역 115건 ▲펀비어킹 94건 순으로 나타났다. 이 중 상위 2개 업체인 투다리와 역전할머니맥주의 위반 건수가 전체의 68.3%를 차지했다.

연도별 위반 건수를 살폅보면 2020년 228건에서 2021년 148건으로 감소세를 보이다가, 2022년 242건으로 64% 급증한 것으로 나타났다.

위반 유형을 보면 '영업자 준수사항 위반'이 728건(70.2%)으로 가장 많았다. '영업자 준수사항 위반' 항목에는 ▲소비기한이 지난 원재료 또는 제품 보관 및 사용 ▲검사받지 않은 축산물 사용 ▲식중독 발생 시 현장 보존 조치 미이행 ▲기구 및 용기의 비위생적 관리 등 식품 안전을 위협하는 행위가 포함된다.

이어 '영업 변경 신고 미이행' 144건, '위생교육 미이수' 99건, '위생적 취급기준 위반' 33건 등의 위반 유형이 뒤를 이었다.

브랜드별 세부 위반 현황을 보면, 투다리가 전체의 86.3%에 해당하는 389건으로 '영업자 준수사항 위반'이 대부분을 차지했다. 역전할머니맥주도 같은 항목이 111건(43.2%)에 달했고, 간이역은 96건(83.5%), 펀비어킹은 62건(66.0%)으로 집계돼 업계 전반의 문제임을 보여줬다.

장종태 의원은 "대학생과 직장인이 많이 찾는 술집에서 식품위생법 위반 행위가 발생하는 것은 심각한 문제"라며 "관련 부처와 지자체는 엄격한 지도와 감독을 해야 한다"고 강조했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



