소프트뱅크 손정의 회장 재산 54조원으로 급증…이유는?

블룸버그 억만장자 지수 387억 달러

AI 올인…올 들어 순자산 가치 144%↑

손정의(일본명 손 마사요시) 일본 소프트뱅크그룹 회장의 자산이 개인 최고액을 경신한 387억 달러(약 54조2000억원)로 불어났다.

25일(현지시간) 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 손 회장의 순자산 가치는 24일 기준 387억 달러(약 54조2000억원)로, 2013년 그의 순자산을 추적하기 시작한 이후 최고치를 기록했다. 올해 들어 순자산 가치가 144% 급증했다.

손정의 소프트뱅크 회장.

인공지능(AI)에 대한 투자 덕분이다. 오픈AI는 지난 23일 '스타게이트' 프로젝트의 첫 데이터센터 부지가 있는 미국 텍사스주 애빌린에서 기자회견을 열고 오라클, 소프트뱅크그룹 등 스타게이트 파트너사들과 협력해 대략 4000억달러를 투자해 미국에 신규 데이터센터 5개를 추가 구축하겠다는 계획을 발표한 바 있다. 이 같은 소식이 전해진 다음 날 소프트뱅크그룹 주가는 6% 급등했다.

페이페이 같은 스타트업의 기업공개 계획과 핵심 자산 매각 계획을 공개한 것도 소프트뱅크그룹 주가를 끌어올렸다. 손 회장은 엔비디아, TSMC 등 AI 기업에 과감히 베팅했고, 이들 투자에서 발생한 이익 덕분에 소프트뱅크그룹의 실적도 호조세를 보였다.

소프트뱅크그룹, 오픈AI 등에 투자

소프트뱅크그룹은 지난 3월 오픈AI에 75억달러를 투자한 데 이어 연내 225억달러를 추가로 투자할 예정이다. 또 서버 및 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) 설계를 전문으로 하는 미국 반도체 설계업체 암페어컴퓨팅을 65억달러에 인수하기로 했다. 앞서 소프트뱅크는 2016년 3조3000억엔을 들여 영국 반도체 설계업체 Arm을 인수한 바 있다. 소프트뱅크그룹은 경영난을 겪고 있는 인텔에도 20억달러 투자 계획을 밝혔다.

블룸버그는 손 회장의 자산이 급등락을 반복했다면서 1990년대 후반 '닷컴 버블' 정점 때 그의 순자산은 매주 100억달러씩 급증하기도 했었다고 전했다. 손 회장은 당시를 떠올리며 "사흘간 세계 최고 부자였다"고 회고하기도 했다. 그러나 닷컴 버블이 붕괴하면서 소프트뱅크그룹 주가는 주저앉았다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



