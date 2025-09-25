정부조직법 처리 놓고 여야 평행선…'정부조직법 처리 강행될 듯'

與 정부조직법 우선 vs 野 합의법안 먼저

민주당 "조직법부터" 국힘 "합의법 먼저"

정부조직법 처리를 두고서 우원식 국회의장과 여야 원내대표가 만나 협상을 했지만 합의점을 찾지 못했다. 더불어민주당은 정부조직법부터 처리를 하자는 방침인데 국민의힘은 여야 합의된 법안부터 처리하자고 해 입장이 엇갈렸다. 우 의장은 정부조직법 우선 처리 방침인 것으로 전해졌다.

25일 우 의장과 김병기 민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표 등은 국회에서 만나 정부조직법 등 본회의 처리 안건을 두고서 협상에 나섰다.

우원식 국회의장이 25일 국회에서 여야 원내대표와 회동하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 허영 정책수석부대표, 김병기 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송언석 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표. 2025.9.25

송 원내대표는 먼저 협상장을 나온 뒤 "합의된 법률 먼저 상정해서 처리하자고 건의했는데 민주당에서 오히려 합의가 안 되고 필리버스터(무제한 토론)를 예고하고 있는 법안부터 상정하자고 해 의견이 엇갈렸다"고 소개했다. 현재 여야 간 쟁점이 되는 법안은 정부조직법과 방송미디어통신법, 국회법, 국회증언감정법 등 4건이다.

그는 "각자 의원 총회에서 더 총의를 모으기로 했는데 우 의장이 민주당 손을 들어 합의 안 된 법부터 먼저 상정할 것을 밝힌 상태"라며 "의원총회를 열어 대응방안을 찾겠다"고 했다.

김 원내대표는 이어 기자들과 만나 "정부조직법부터 처리해달라고 요청을 했다"며 "의장이 결정할 것"이라고 했다. 그는 "정부조직법이 시급한 법안인데, 국민의힘이 필리버스터를 걸겠다고 해 불가피하게 이번에 합의된 법안들은 상정하지 못한다"며 "합의통과에 대해서 그렇게 하는 것은 부당하다"고 비판했다.

김 원내대표는 추가 협상과 관련해 "더 논의는 의미가 없다고 생각한다"고 밝혔다. 이에 따라 여야 간 추가 협상 없이 의원총회 결과를 토대로 강행 처리 시도와 필리버스터 맞대응 등 강 대 강 대치로 이어질 것으로 보인다.





