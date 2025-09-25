본문 바로가기
유방암 성장 촉진 '단백질' 발굴…"맞춤형 치료제 개발 기대"

대전=정일웅기자

입력2025.09.25 11:38

한국생명공학연구원(이하 생명연)은 차현주 박사 연구팀이 'ATE1' 단백질이 유방암 세포의 종양 성장 촉진에 핵심 역할을 하는 것을 규명했다고 25일 밝혔다.


차현주 박사 연구팀 구성원들이 기념촬영을 하고 있다. 한국생명공학연구원 제공

ATE1은 단백질 기능을 조절하는 효소다. 간암과 전립선암에서는 종양 억제자로 작용하지만 흑색종에서는 되레 종양 성장을 촉진하는 등 암종마다 역할이 다른 것으로 알려졌다. 다만 유방암에서의 작용 기전은 최근까지 풀지 못한 과제로 남았다.

이에 연구팀은 대규모 유방암 환자 유전체 데이터(TCGA)를 분석하는 과정을 거쳐 ATE1이 정상 세포보다 유방암 세포에서 현저히 높게 발현된다는 것을 확인했다.


또 ATE1이 다량 확인된 환자일수록 치료 결과가 좋지 않은 점을 고려할 때 ATE1 발현 정도가 환자의 생존과 밀접한 관련이 있는 것으로 추정된다는 게 연구팀의 설명이다.


세포주 모델을 이용한 실험에서는 ATE1을 억제했을 때 암세포의 증식과 전이가 뚜렷하게 줄어든 반면 정상 세포에는 별다른 영향을 주지 않았다.

유방암 세포를 이식한 실험 쥐 모델에서도 ATE1을 억제했을 때 종양의 크기와 무게가 현저히 감소하는 결과를 보였다.


연구팀은 ATE1이 세포 속 신호 전달 경로를 움직여 세포가 멈추지 않고 증식하도록 만드는 동시에 세포가 스스로 사멸하는 경로를 차단해 유방암을 촉진한다는 것도 확인했다.


차현주 박사는 "ATE1은 암 환자의 치료 결과를 좌우할 수 있는 핵심 단서가 될 수 있다"며 "이번 연구가 앞으로 암 연구의 새로운 길을 열고 부작용이 적은 맞춤형 치료제 개발의 중요한 이정표가 될 것으로 기대한다"고 말했다.


한편 이번 연구 결과는 최근 국제 학술지 '셀 커뮤니케이션 앤 시그널링(Cell Communication and Signaling)' 온라인판에 실렸다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
