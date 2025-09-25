[포토] 샤오미 패드 미니 국내 상륙

25일 서울 광진구 풀만 엠버서더 서울 이스트폴에서 열린 '샤오미코리아 2025 하반기 기자간담회'에서 샤오미 패드 미니가 공개되고 있다.







<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>