달빛 물든 영주 원도심, 특별한 추석 '야행'

추석 연휴를 맞아 영주 원도심이 달빛 아래 특별한 야간 여행지로 변신한다. 영주시는 (재)세계유교문화재단과 함께 오는 10월 4일과 5일 이틀간 '관사골에 비친 달빛, 2025 영주 원도심 야행'을 개최한다.

이 행사는 영주의 역사와 문화를 현대적으로 재해석한 공연, 체험, 탐방, 야경 감상 프로그램으로 꾸며지며, 가족과 연인, 친구들이 함께 원도심을 거닐며 즐길 수 있는 도심형 축제로 마련됐다.

야행 투어는 후생시장에서 시작해 영주한우숯불거리, 근대역사문화거리, 관사골 일대, 할매떡방마을센터를 거쳐 부용대에서 마무리된다. 이후 셔틀버스를 이용해 다시 후생시장으로 돌아올 수 있어 원도심을 한 바퀴 돌아보는 재미를 더한다.

투어는 10월 4일과 5일 양일간 오후 6시 30분부터 총 네 차례 운영되며(6시 30분, 7시, 7시 30분, 8시), 회차별로 30명이 참여할 수 있다. 참가자들은 기관사 복장을 한 특별 가이드와 함께 원도심 곳곳을 거닐며 역사와 공간에 담긴 이야기를 들을 수 있다.

주요 프로그램은 달빛 버스킹 공연, 기차 키링 만들기, 한우 한쌈 먹기 체험, 관사 5호와 풍국정미소 탐방, 공병을 활용한 반려식물 만들기 및 원단을 활용한 가방 만들기 등 리사이클링 체험, 부용대 야경 감상 등이 준비돼 있다.

참가 예약은 (재)세계유교문화재단 홈페이지를 통해 가능하며, 세부 코스와 프로그램 안내는 재단 홈페이지와 인스타그램, 전화를 통해 확인할 수 있다.

최혁 관광진흥과장은 "추석 연휴에 가족과 함께 도심 속에서 역사와 문화, 먹거리와 야경을 동시에 즐길 수 있는 특별한 시간이 될 것으로 기대한다"며 "영주 원도심의 매력을 널리 알리고 시민과 관광객 모두에게 소중한 추억을 선사할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

