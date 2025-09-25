정체불명 드론 또 출몰, 북유럽 공항들 일시폐쇄…러 배후설에 긴장 고조

유럽 각국은 러시아 배후로 의심

사건 경위 아직 확인되지 않아

최근 잇따른 공항 등 유럽 상공에 정체 모를 드론 출몰 각국이 촉각을 세우고 있다. 이 가운데, 덴마크 상공에 또다시 정체 모를 드론이 출몰해 올보르 공항이 일시 폐쇄하는 사태가 벌어졌다. 25일 연합뉴스는 외신은 인용해 지난 22일 덴마크 수도 코펜하겐과 노르웨이 수도 오슬로 공항 운영을 중단했다고 보도했다. 드론 출몰로 일시 중단된 지 이틀만이다. 사건의 경위는 아직 확인되지 않았다. 다만, 최근 러시아 전투기와 드론이 유럽 영공을 무단 침범해 안보 우려가 커지는 와중에 또다시 드론이 출몰하면서 유럽 내 긴장감이 커지고 있다.

로이터 통신 등 외신은 유럽 항공 교통 감시 기관인 유로 컨트롤은 드론 활동으로 올보르 공항 출발·도착 편이 그리니치표준시(GMT)로 25일 새벽 4시까지 중단된다고 밝혔다. 올보르 공항 대변인도 영공에 드론이 출몰해 공항 운영이 일시 중단됐다고 확인했다. 그는 드론이 몇 대나 나타났는지는 언급을 피했지만, 스칸디나비아 항공(SAS) 2편, 노르웨이 항공과 네덜란드 KLM 항공 각각 1편 등 총 4편이 영향을 받았다고 설명했다. 덴마크 경찰은 현장에 출동해 관련 사안을 조사하고 있다고 밝혔다. 경찰은 조사가 시작된 이후에도 드론이 여전히 올보르 공항 상공에서 목격됐으며 조명을 켠 채로 비행 중이었다고 했다.

특히 올보르 공항 이외 다른 지역에서도 드론 관련 신고가 접수되고 있으며 올보르 공항이 군기지로도 활용되고 있는 만큼 덴마크군도 영향을 받고 있다고 확인했다. 덴마크 경찰은 아직 해당 드론의 목적이나 조종자는 파악하지 못했고 지난 22일 코펜하겐에서 목격된 것과 같은 드론인지도 확인하지 못했다. 다만 코펜하겐에서 목격된 드론과 유사한 패턴을 보인다고 판단했으며 공항 인근 주민이나 공항 자체에 대한 위험 요소는 없다고 봤다.

잇따른 드론 출몰에 유럽 내 긴장감 고조

유럽은 최근 잇따른 드론 출몰에 바짝 긴장하고 있다. 지난 9∼10일 밤사이에는 폴란드가 자국 영공을 침범한 러시아산 드론 여러 대를 격추했고, 나흘 만인 14일에는 루마니아가 영공을 침입한 러시아 드론을 감시하기 위해 F-16 전투기를 급파했다. 19일에는 전투기를 보유하지 않은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국인 에스토니아 영공에 러시아 전투기 3대가 침범했다. 이런 상황에서 지난 22일 코펜하겐 공항과 오슬로 공항이 드론으로 폐쇄되자 유럽 각국은 러시아가 배후라고 의심하고 있다.

지난 22일 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 "핵심 기반 시설에 대한 심각한 공격"이라고 규정하고 "러시아의 소행 가능성이 있다"고 공개적으로 발언하기도 했다. 에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외무장관은 코펜하겐과 오슬로 사건에 대해 양국이 긴밀히 협조하고 있지만 아직 두 건 사이 연관성을 확인하지는 못했다고 밝혔다. 에이데 장관은 "현재까지는 두 사건 간 연관성을 입증하지 못했고 특정 국가와 연결고리도 확인되지 않았다"면서도 "대부분의 사람이 동시에 발생한 유사한 두 사건은 상호연관성이 있을 수 있다고 볼 것"이라고 언급했다.



무엇보다 이번 사건은 최근 유럽의 주요 교통이 드론, 사이버 공격 등에 취약하다는 우려가 커지는 가운데 발생했다. 지난 19일 영국 런던 히스로 공항, 독일 베를린 공항, 벨기에 브뤼셀 공항의 체크인 및 탑승 시스템이 사이버공격으로 마비됐고, 이 여파는 22일까지 이어져 유럽 전역의 항공편 운항이 심각한 혼란에 빠졌었다.

국내서도 공항서 드론 감지돼 활주로 폐쇄해

제주국제공항에서 드론이 감지돼 활주로가 폐쇄되는 일이 또 벌어졌다. 지난 오전 9시 28분 제주공항운영센터 종합상황실에 미확인 드론 1대가 감지됐다. 드론이 감지된 곳은 공항 서쪽 외곽울타리 부근으로, 실물이 발견되지는 않은 것으로 알려졌다. 미확인 드론이 감지되자 제주공항은 활주로를 8분 동안 폐쇄했다가 오전 9시 36분쯤 운항을 재개했다.

제주공항 관계자는 "공항 울타리 400m 이내 드론 전파가 감지만 돼도 강력히 대응하도록 체계를 갖추고 있다"며 "이번 드론도 전원을 켰지만, 실제 비행은 하지 않았을 가능성이 있다"라고 했다. 앞서 지난 11일 밤에도 공항 주변에서 드론이 감지돼 7분간 항공기 이착륙이 중단됐다. 당시 드론도 서쪽 외곽울타리 쪽에서 감지돼 상공에 뜨기 전 회수 조치가 이뤄졌다. 국가보안 '가급' 시설인 제주공항은 반경 9.3㎞ 이내 드론을 날려선 안 된다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



