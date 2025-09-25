역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

최근 연회장 만드는 등 백악관 리모델링 추진

바이든이 오토펜 사용했다는 의혹 꾸준히 제기

도널드 트럼프 미국 대통령은 두 번째 집권 이후 대통령 명예의 거리 조성을 비롯해 백악관 로즈가든에 잔디 대신 대리석 등 석재를 깔아 연회장을 만드는 등 백악관 리모델링을 추진하고 있다. 이 가운데 최근 트럼프 대통령은 백악관에 역대 대통령 사진이 나란히 있는 기념 공간을 만들면서 이전 대통령인 조 바이든 전 대통령 대신 '오토펜'(Autopen·자동 서명기) 사진을 내걸어 논란이 일고 있다.

백악관 '대통령 명예의거리'에 바이든 얼굴 대신 걸린 '오토펜' 사진을 보는 트럼프. 백악관 엑스(X) AD 원본보기 아이콘

24일(현지시간) 백악관 측은 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정에 2개의 사진을 게시했다. 하나는 3개의 사진 액자가 벽에 걸린 것인데, 45대 및 47대 트럼프 대통령의 액자 2개의 가운데에 46대인 바이든 전 대통령의 사진 대신 오토펜이 그의 서명을 쓰고 있는 사진이었다. 또 다른 게시물 속 사진에는 트럼프 대통령이 이 사진을 쳐다보고 있는 모습이 담겼다. 바이든 전 대통령의 사진 대신 오토펜 사진을 넣은 것은 트럼프 대통령이 노골적으로 바이든 전 대통령을 조롱하고 비난하기 위한 취지로 풀이된다.

트럼프 대통령, 대선 후보 시절부터 바이든 오토펜 사용설 꾸준히 제기해

앞서 트럼프 대통령은 대선 후보 시절부터 바이든 전 대통령이 재임 중 직접 서명하지 않고, 오토펜을 사용했다는 의혹을 제기해왔다. 지난 3월 바이든 전 대통령이 임기 막판에 아들 헌터를 비롯해 리즈 체니·애덤 킨징어 전 하원의원 등 공화당 내 반 트럼프 인사들을 대거 사면한 것을 두고 "바이든은 직접 서명하지도 않았고 그것이 무슨 조치인지도 제대로 몰랐다"고 주장했다.

이런 의혹은 바이든 전 대통령의 임기 내내 줄곧 그를 따라다닌 고령 리스크와도 관련이 있다. 보수 진영에선 바이든 전 대통령이 임기 중 심각한 인지력 저하를 겪어 제대로 국정 수행을 하지 못해 오토펜이 사용됐다고 주장해왔다. 트럼프 대통령은 지난 6월 바이든 전 대통령의 참모들이 그의 인지력 저하 상황을 악용, 오토펜으로 바이든 몰래 여러 주요 정책을 시행했다고 의심하면서 이에 대한 철저한 조사를 지시하는 행정명령에 서명했다. 하지만, 당시 바이든 전 대통령은 "분명히 말하지만, 대통령 재임 기간 사면과 행정명령, 입법 등의 결정은 내가 내렸다"고 반박했다. 백악관 또한 철저한 조사에도 바이든 전 대통령이 오토펜을 사용했다는 증거를 제시하지 못했다.

백악관 '대통령 명예의거리'에 바이든 얼굴 대신 걸린 '오토펜' 사진. 백악관 엑스(X) 원본보기 아이콘

한편, 트럼프는 3월 자신의 소셜미디어인 '트루스 소셜'에서 바이든의 초상화가 놓여야 할 자리에 오토펜이 서명하는 사진이 대신 붙어 있는 그림을 올린 적이 있다. 이는 트럼프를 추종하는 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 지지자들 사이에서 인기 있는 밈(meme)이 됐는데, 트럼프가 이를 실제로 백악관에 구현하자 놀랍다는 반응이 쏟아지고 있다.

보수 진영의 인플루언서인 베니 존슨은 "바이든의 초상화가 실제로 오토펜으로 돼 있다"며 "대통령은 거짓말을 하지 않았다"고 전했다. 백악관 역시 공식 계정에서 마틴이 올린 영상을 공유하며 웃는 모양의 이모티콘을 연달아 사용했고, 트럼프가 오토펜을 빤히 바라보는 사진도 배포했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>