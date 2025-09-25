개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

정청래, 조희대 대법원장 압박 수위 높여

개혁신당 "민주주의 무너뜨리는 폭거"

"李 대통령까지 집어삼킬 자아당착"

개혁신당이 조희대 대법원장에 대한 압박의 강도를 높이고 있는 정청래 더불어민주당 대표를 향해 "그러다 이재명 대통령도 갈아치워지게 될 것"이라고 꼬집었다. 이동훈 개혁신당 수석대변인은 24일 논평을 통해 "권력의 편의와 필요에 따라 사법부 수장을 갈아치우겠다는 태도는 민주주의 기본질서를 무너뜨리는 폭거"라며 이같이 말했다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

이 수석대변인은 "정 대표는 이승만, 박정희, 전두환, 노태우, 이명박, 박근혜, 윤석열 등 역대 대통령들을 거론하며 '국민이 다 갈아치웠다'고 했다"면서 "그러나 국민의 심판은 어디까지나 헌법과 법치의 테두리 안에서였다. 국민의 주권 행위였지, 정당이 제멋대로 권력을 휘두른 결과가 아니었다"고 지적했다. 이어 "민주당식의 '갈아치우기 정치'는 결국 자기 당 대통령인 이재명까지 집어삼킬 자가당착의 길"이라며 "이런 정치가 계속된다면, 국민은 반드시 이 대통령을 갈아치울 것"이라고 했다.

또 "민주당은 확인되지 않은 '회동설'을 빌미로 대법원장을 흔들며 초유의 청문회를 강행하려 한다"며 "이것이야말로 선출 권력을 내세운 독선이며 권력의 오만이다. 자유민주주의 대한민국의 근간을 뒤흔드는 위험한 도발"이라고 덧붙였다.

정 대표는 23일 사회관계망서비스(SNS)에 "우리 국민은 이승만 대통령도 쫓아냈고 박정희 유신독재와 싸웠고 공주학살 전두환, 노태우도 감옥 보냈고 부정·비리 이명박도 감옥에 보냈고, 국정농단 박근혜, 내란 사태 윤석열도 탄핵했다"며 "대통령도 갈아치(우)는 마당에 대법원장이 뭐라고"라고 했다.

그는 24일 최고위원회의에서 조 대법원장의 청문회 개최를 두고 '삼권분립 사망일'이라며 반발한 국민의힘을 향해 "귀당 쪽이 배출한 대통령들을 부끄러운 줄 알아야지 얻다 대고 삼권분립 사망을 운운하나"라고 격노했다. 이어 "지금 국민의힘과 언론이 청문회를 두고 삼권분립 사망을 운운하는 건 역사에 코미디"라며 "불과 4년 전 국민의힘은 김명수 전 대법원장에게 사퇴하라며 온갖 행패를 다 부렸다"고 지적했다. 그러면서 지난 2021년 4월 국민의힘 일부 의원이 김명수 당시 대법원장 면담을 요구하며 대법원에서 항의했던 영상을 재생했다.

또 "진짜 삼권분립을 망가뜨린 사람은 삼권분립의 최후 보루여야 할 조 대법원장의 대선 개입 의혹"이라며 "대법원장의 청문회는 대선을 코앞에 두고 후보를 바꿔치기할 수 있다는 오만과 자만이 부른 자업자득"이라고 강조했다. 그러면서 "추미애 법제사법위원장을 비롯한 법사위원들은 열심히 해주길 바란다"고 덧붙였다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



