금융위, 조직개편 동요 지속…금융위원장에 개별 면담 요청한 사무관들

국회에서 정부조직법 개정안 및 금융감독위(금감위) 설치법 논의가 불발된 가운데 금융위원회 사무관들이 조직개편과 관련해 이억원 금융위원장과의 개별 면담을 요청하겠다는 의견을 모은 것으로 알려졌다. 금융당국 조직개편이 장기화하는 양상을 보이자 내부 동요가 커지는 모습이다.

25일 금융당국에 따르면 금융위 내부 익명 게시판에서 사무관들이 조직개편 관련 금융위원장과 개별 면담을 요청하는 등 불만이 지속해서 불거지고 있다. 다수의 사무관이 금융위원장과의 면담에 공감하는 것으로 알려졌다.

금융위 사무관들이 금융위원장 면담 요청을 준비하는 이유는 기수를 가리지 않고 조직개편에 따른 우려가 상당히 심각하다는 공감대가 형성됐기 때문이다. 금융위 관계자는 "조직 화합 차원에서 기획재정부와 금융위의 인사 교류가 단행될 경우 금융 전문성을 잃을 수 있다는 걱정이 있다"고 말했다.

금융위는 기재부와 마찬가지로 행정고시 재경직 합격자들이 근무하는 중앙부처다. 서울 근무라는 장점도 있지만 금융정책 전문성을 고려해 선택한 사무관들이 대다수다. 금융위 관계자는 "기재부 경제정책국은 거시경제를 보고 정책조정국은 부처 간 조정 역할을 한다. 세제는 금융과 비슷하지만 실물경제에 직접적인 정책을 만드는 곳은 금융위라 이곳을 선택한 사무관들이 많다"고 설명했다.

또 조직개편에 따른 불안감과 함께 피로감도 작용한 것으로 보인다. 새 정부가 국정과제를 속도감 있게 추진하는 과정에서 금융정책 과제가 유독 많은 점도 내부 불만을 키우는 요인으로 풀이된다.

금융업계 관계자는 "금융위 소관인 대출 규제, 소상공인 채무조정, 생산적 금융, 인바운드·아웃바운드 자본시장 투자, 주가조작 등 금융정책이 연이어 나왔다"며 "정책 발표 전 연구기관에도 국정과제 업무가 많이 들어오는데, 해당 업무는 기본적으로 사무관들이 관여하고 있어 부담이 큰 것으로 알려졌다"고 말했다.

이어 그는 "사무관들이 몸담은 조직의 개편 방향은 정해졌으나 정작 당사자들은 세부 진행 사항을 알 수 없다는 점도 내부 불안을 키우는 요인 같다. 금융위 각 국에서 대표 사무관을 정해 관련 내용을 주고받는 것으로 안다"고 덧붙였다.

현재 이 위원장은 이재명 대통령의 제80차 유엔(UN) 총회 참석에 동행 중이다. 이 위원장이 귀국하면 개별 면담 여부가 결정될 것으로 보인다. 금융위 고위관계자는 "위원장과 개별 면담이 아니더라도 사무관들의 이야기를 들어볼 필요가 있다"고 말했다.

한편 정부는 내년 1월2일부터 기재부 조직개편을 시행한다고 밝힌 바 있다. 다만 금융당국 개편의 구체적인 내용은 국회 정무위원회에서 금감위 설치법이 처리돼야 확정된다. 여야 원내대표는 24일 의원총회에서 정부조직법 개편안 마지막 협상에 실패했다. 여당인 더불어민주당은 정부조직법을 비롯해 4개의 법안만 우선 처리하는 것으로 방향을 잡았다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



