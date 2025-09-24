포항시, 첨단제조혁신 테스트베드센터 착공… 487억원 투입, 지역경제 활력 기대

지하 1층·지상 6층 규모 연구·제조 인프라, 2027년 준공 목표



생산 유발 830억원·고용 200여명 등 지역경제 파급효과 기대

포항시가 경북도, 포스텍과 공동으로 24일 지곡동 나노융합기술원 일원 건축 예정 부지에서 첨단제조혁신 테스트베드센터 착공식을 개최했다.

포항시가 경북도, 포스텍과 공동으로 24일 지곡동 나노융합기술원 일원 건축 예정 부지에서 첨단제조혁신 테스트베드센터 착공식을 개최했다. 포항시 제공

이날 행사는 이강덕 포항시장을 비롯한 김학홍 경북도 행정부지사, 김일만 포항시의회 의장, 경북도의회 이칠구 의원, 서석영 의원, 김성근 포스텍 총장, 안수진 삼성전자 부사장과 R＆D 기관장 등 100여명이 참석한 가운데 진행됐다.

센터는 총사업비 487억원을 투입해 연면적 1만 5000㎡, 지하 1층·지상 6층 규모로 조성된다. 내부에는 ▲차세대 반도체 소재 개발을 위한 클린룸, 설비동과 연구동, 첨단기술기업 입주공간 등을 갖추게 되며, 2027년 초 준공을 목표로 하고 있다.

특히 센터는 기존 실리콘 기반 반도체의 한계를 극복할 와이드밴드갭(WBG) 전력반도체 소재 개발 거점으로 주목받고 있다. 이 기술은 AI 데이터센터의 전력 효율 향상과 자율주행차 반도체 전력 관리 등 미래 산업의 핵심으로 꼽히며, 2030년에는 글로벌 시장 규모가 14조원에 이를 것으로 전망된다.

포항시는 이번 센터 설립으로 지역 중소·벤처기업에 제조 공간과 첨단 장비를 지원, 수도권 기업 유치와 창업 유도, 기술 사업화를 촉진한다는 계획이다. 현재 전국 10여개 반도체 분야 기업이 입주의향서를 제출한 상태다.

센터가 완공되면 생산유발효과 830억원, 부가가치유발효과 300억원, 고용유발 200여명 규모의 경제적 파급효과가 예상돼 침체된 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

이강덕 시장은 "모두가 안 된다고 할 때 故 박정희 대통령께서 포항제철을 성공시켜 우리나라 산업화와 근대화의 기틀을 마련했듯, 故 이건희 회장께서 반도체 신화를 통해 대한민국을 세계 일류 국가로 도약시켰다"며 "오늘 센터 착공이 반도체 공정의 혁신적 연구개발을 이끌어 국가 발전에 기여하고 포항이 혁신 산업의 미래를 주도하는 출발점이 되길 바란다"고 말했다.

포항시와 포스텍은 지난해 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 지난해 반도체·배터리 특성화대학원을 개원, 반도체 분야의 세계적 수준을 갖춘 인재 양성에도 힘쓰고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



