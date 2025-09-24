한유원, 한국산업지능화협회와 소상공인 AX 지원 '맞손'

"소상공인 경쟁력 제고"

한국중소벤처기업유통원은 24일 서울 양천구 한유원 본사에서 한국산업지능화협회와 소상공인 인공지능 전환(AX) 확산을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 인공지능(AI) 시대에 대비하기 위해 소상공인 AX 확산을 지원하고, AI 기술을 활용한 새로운 사업 기회를 모색할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 이들은 AI 관련 지원사업 고도화·간담회 통한 현장 목소리 청취·관련 정책 제안 기여 등에서 협력하기로 했다.

이태식 한유원 대표는 "이번 협약을 통해 기존의 소상공인의 온라인 판로지원에 인공지능을 접목해 소상공인의 경쟁력을 높일 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



