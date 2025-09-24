[포토] 추석 선물세트 고르는 정부청사 직원들

24일 서울 종로구 정부서울청사에서 '2025 한가위 선물장터'가 열린 가운데 청사 직원들이 명절 선물 세트를 살펴보고 있다.







