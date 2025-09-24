양주시, '2025 경기도지사·작사령관배 드론봇 경연대회' 참가자 모집

총상금 1480만원 10월 20일까지

드론레이싱 등 3개 부문 일반 참가자 접수

경기 양주시가 '2025 경기도지사·지상작전사령관배 드론봇 경연대회'에 참가할 일반부 선수를 오는 30일까지 모집한다.

양주시, '2025 경기도지사·지작사령관배 드론봇 경연대회' 참가자 모집. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 경연대회는 드론 스포츠 저변을 확대하고 드론 산업 선도도시로서의 위상을 높이고자 마련되었으며, 페스티벌 기간인 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 가납리비행장 내 특설 경기장에서 펼쳐진다.

일반부 경연 종목은 ▲1인칭 시점(FPV)으로 박진감 넘치는 속도 경쟁을 벌이는 '드론레이싱'과 '디지털 시네후프' ▲3대3 대항전으로 골대에 드론볼을 넣는 신개념 스포츠 '드론농구' 총 3개 부문으로 나뉘어 진행된다.

일반부 3개 종목에 걸린 총상금은 680만원이며, 각 종목 1등에게는 경기도지사상과 함께 최대 150만 원의 상금이 수여된다. 또한 군장병을 대상으로 하는 7개 종목을 포함한 대회의 총상금 규모는 1480만원에 달한다.

참가 자격은 만 10세 이상의 대한민국 국민 중 '무인멀티콥터 4종 이상' 자격증과 대회 규정에 맞는 드론을 보유하고 있으면 누구나 신청할 수 있다.

참가 신청은 오는 30일까지 온라인 링크 또는 홍보 포스터의 QR 코드를 통해 할 수 있으며, 자세한 내용은 양주시청 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.

양주시 관계자는 "이번 경연대회는 전국의 드론 조종사들이 모여 실력을 겨루는 축제의 장이 될 것"이라며 "드론 스포츠의 진수를 선보일 이번 대회에 실력 있는 선수들의 도전과 많은 분들의 관심을 부탁드린다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>