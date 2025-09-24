양주시, 여성농업인 특수건강검진 유선접수 시행…선착순 접수

경기 양주시가 여성농업인의 건강권 보호와 농작업 안전 환경 조성을 위한 '여성농업인 특수건강검진 지원 사업' 신청을 받는다.

이 사업은 농작업 특성상 발생하는 질환을 사전에 예방하고, 여성농업인의 삶의 질 향상을 목표로 추진된다.

사업 대상은 양주시에 거주하며, 농어업경영체에 등재된 51세부터 70세(1955년 1월 1일~1974년 12월 31일 출생) 여성농업인 중 홀수년도 출생자이며, 선착순으로 지원을 받는다.

검진 항목으로는 ▲농약중독 검사 ▲근골격계 질환 진단 ▲심혈관 기능 평가 ▲폐기능 검사 ▲골밀도 측정 등 총 10개 항목이 포함되며, 검진 비용 총 2억2000만원 중 90%(19만8000원)를 지원해 검진자는 10%(2만2000원)만 부담하면 된다.

사업 신청은 예산 소진 시 사업이 조기 종료될 수 있으므로 서둘러 신청하여야 하며, 양주시 농업정책과 농업복지팀으로 전화 신청할 수 있다. 신청 후에는 반드시 신분증을 지참하여 검진 예약일에 양주예쓰병원을 방문해 검사받으면 된다.

양주시 관계자는 "여성농업인의 건강은 지역 농업의 지속 가능성과 직결되는 중요한 문제"라며 "특히 이 사업은 한정된 인원만 혜택을 받을 수 있으므로, 해당하는 분들은 신속히 신청해 주시길 당부드린다"고 전했다.





