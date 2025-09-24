본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

양주시, 여성농업인 특수건강검진 유선접수 시행…선착순 접수

이종구기자

입력2025.09.24 13:01

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양주시가 여성농업인의 건강권 보호와 농작업 안전 환경 조성을 위한 '여성농업인 특수건강검진 지원 사업' 신청을 받는다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시청 전경. 양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이 사업은 농작업 특성상 발생하는 질환을 사전에 예방하고, 여성농업인의 삶의 질 향상을 목표로 추진된다.


사업 대상은 양주시에 거주하며, 농어업경영체에 등재된 51세부터 70세(1955년 1월 1일~1974년 12월 31일 출생) 여성농업인 중 홀수년도 출생자이며, 선착순으로 지원을 받는다.

검진 항목으로는 ▲농약중독 검사 ▲근골격계 질환 진단 ▲심혈관 기능 평가 ▲폐기능 검사 ▲골밀도 측정 등 총 10개 항목이 포함되며, 검진 비용 총 2억2000만원 중 90%(19만8000원)를 지원해 검진자는 10%(2만2000원)만 부담하면 된다.


사업 신청은 예산 소진 시 사업이 조기 종료될 수 있으므로 서둘러 신청하여야 하며, 양주시 농업정책과 농업복지팀으로 전화 신청할 수 있다. 신청 후에는 반드시 신분증을 지참하여 검진 예약일에 양주예쓰병원을 방문해 검사받으면 된다.


양주시 관계자는 "여성농업인의 건강은 지역 농업의 지속 가능성과 직결되는 중요한 문제"라며 "특히 이 사업은 한정된 인원만 혜택을 받을 수 있으므로, 해당하는 분들은 신속히 신청해 주시길 당부드린다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기