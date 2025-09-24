연천군, '연천고려인삼축제' 26~28일 개최…지역경제 활성화 기대

연천 6년근 인삼의 우수성 알리고

지역경제 활성화 기대

경기 연천군은 오는 26일부터 28일까지 3일간 연천역 앞 광장에서 '제7회 연천고려인삼축제'를 개최한다. 이번 축제는 연천군 인삼연구회가 주최·주관하고 연천군과 개성인삼농협이 후원한다.

'제7회 연천고려인삼축제' 포스터. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

축제는 매일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며, 개회식은 27일 오후 2시에 진행된다. 개회식에는 김덕현 연천군수를 비롯해 국회의원, 경기도·연천군의회 의원, 지역 농업인단체 대표, 유관기관장 등이 참석해 자리를 빛낼 예정이다.

올해 축제에서는 인삼 직거래 장터, 인삼 먹거리 부스, 지역 농산물 판매 및 체험 부스, 버스킹 공연과 주민 장기자랑 등 다채로운 프로그램이 준비된다. 특히 ▲인삼 경매 ▲인삼주 담그기 퍼포먼스 ▲팔씨름·OX퀴즈 이벤트 ▲경품 추첨 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사들이 마련되어 방문객들의 큰 호응이 기대된다.

연천군은 인삼 주산지로서, 재배되는 6년근 인삼의 95% 이상이 '정관장'과 계약재배 되는 등 전국적으로도 독보적인 명성을 가지고 있다. 이번 축제를 통해 연천 인삼의 브랜드 가치를 더욱 널리 알리고, 지역 농업인과 주민, 관광객이 함께 어우러지는 화합의 장이 될 것으로 기대된다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



