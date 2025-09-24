본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

횡성군, 민원처리 신속도 향상 위한 측량사·건축사 간담회 개최

이종구기자

입력2025.09.24 12:03

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 횡성군은 24일 횡성군청 2층 소회의실에서 관내 30여 개 측량사·건축사무소를 대상으로 '2025년 측량사·건축사 간담회'를 열고 민원처리 신속도 향상 방안을 논의했다.

횡성군이 24일 횡성군청 2층 소회의실에서 관내 30여 개 측량사·건축사무소를 대상으로 '2025년 측량사·건축사 간담회'를 열고 있다. 횡성군 제공

횡성군이 24일 횡성군청 2층 소회의실에서 관내 30여 개 측량사·건축사무소를 대상으로 '2025년 측량사·건축사 간담회'를 열고 있다. 횡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 간담회는 인허가 처리 규정과 주요 현안을 공유하고, 민원을 보다 신속·정확하게 처리해 신뢰받는 행정서비스를 제공하기 위해 마련됐다.


횡성군은 ▲민원서비스 만족도조사 인센티브제 운영 ▲농촌체류형 쉼터 신청 안내·확인사항 ▲절수설비 설치 행정 간소화 추진 ▲ 관리지역 내 건축물 부설주차장 설치 행정 간소화 추진 ▲농지개량 행위 신고제 시행 등의 현안을 안내했다.

또한 측량사·건축사들로부터 인허가 관련 건의사항과 민원처리 신속도 개선 방안에 대한 의견을 청취하며 소통의 장을 마련했다.


김봉근 허가민원과장은 "최근에는 수준 높은 행정서비스와 함께 신속한 민원처리가 요구되고 있다"며 "이를 위해서는 측량·건축설계사무소와 공무원 간 원활한 협업이 무엇보다 중요하다. 간담회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 행정업무에 적극 반영하겠다"고 말했다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기