IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드, 출시 3년 성과 '우수'

AI 콴텍이 자문하고 IBK자산운용이 운용하는 'IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드'가 우수성과 안정성을 동시에 입증하는 성과를 달성했다고 24일 밝혔다.

IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드의 23일 기준 3년 수익률은 43.78%를 기록했다. 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 동일 유형인 해외자산배분 펀드 수익률 상위권에 해당하는 우수한 성과다.

펀드 실제 변동성을 측정한 결과 펀드의 안정성을 입증했다. 위험등급은 3등급(다소 높은 위험)에서 4등급(보통 위험)으로 변경됐다. 상품 구성의 변경이 아닌 실제 수익률 변동성을 측정해 위험 등급을 변경한 것으로 AI 콴텍의 자산배분 알고리즘과 위험관리 시스템 등의 투자자문이 펀드의 안정성을 높였다는 평가다.

IBK 콴텍 디지털포트 EMP 펀드는 AI 콴텍의 자산배분 알고리즘을 통해 글로벌 시장에 상장한 ETF로 포트폴리오를 구성한다. 사전적 위험관리를 위한 Q-X 모듈 등을 기반으로 IBK자산운용이 포트폴리오를 운용한다는 점이 특징이다.

AI 콴텍 및 IBK자산운용 관계자는 "출시 후 3년 동안 우수성과 안정성을 입증하게 되어 기쁘다"면서 "앞으로도 AI 기반의 안정적인 운용을 통해 투자자들에게 더 큰 신뢰를 줄 수 있을 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



